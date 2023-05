FC Großklein weist SV Frohnleiten in die Schranken und gewinnt deutlich!

Details Samstag, 27. Mai 2023 12:28

SV Frohnleiten wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen FC Großklein deutlich mit 1:4. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Frohnleiten, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel hatten die Gastgeber für sich entschieden und einen 2:1-Sieg verbucht.

So feierte man nach dem überraschende Auswärtssieg in Frohnleiten

Großklein braucht Punkte

Die Heimmannschaft machte in der ersten Halbzeit ihrer Favoritenstellung alle Ehre und kam zu zahlreichen Torchancen. Irgendwie brachte man den Ball jedoch nicht über die Linie oder scheiterte einfach an Gästekeeper Dusan Gyergyek.

Pascal Jaunegg trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Auf einmal führte der Gast mit 1:0. Luka Sedlacek erhöhte den Vorsprung von Großklein nach 37 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dies obwohl der Druck der Heimmanschaft groß war.

Hoffnung in der 50.Minute für den Gastgeber

Die zweite Hälfte begann mit weiteren offensiven Aktion des Teams von Trainer Patrick Wolf. Gerade hatte das Spiel seinen Lauf wieder genommen, pfiff Schiedsrichter Martin Lödl einen Elfer für die Gäste. Bono Vucic war es, der in der 50. Minute den Ball im Tor mit eben diesem Penalty unterbrachte.

Nunmehr kam aber auch die Auswärtsmannschaft mit der immer noch bestehenden Führung im Rücken stärker ins Spiel. Es ging ja auch um wirklich wichtige Punkte gegen den Abstieg. Für das 3:1 der Gäste zeichnete Sandro Gigerl verantwortlich (56.). Mit dem 4:1, wiederum durch einen Strafstoss sicherte Sedlacek FC Großklein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (60.). Letztlich fuhr Großklein einen überrschenden Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. In der zweiten Halbzeit festigte man das Ergebnis und ließ sich auch durch den zwischenzweitlichen Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen.

So steht es um die beiden Teams

In der Schlussphase der Saison befindet sich SV MM Frohnleiten in der Tabelle im Mittelfeld auf dem 7.Platz. Man hat mit Auf- und Abstieg nichts zu tun und kann für die nächste Saison planen.

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Großklein liegt im Klassement nun auf Rang elf. Großklein bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Der Tabellenplatz ist genau das, was nun für das Team zählt. Diesen heißt es zu verteidigen.

Vor heimischem Publikum trifft SV Frohnleiten am nächsten Freitag auf Tus RB Rein, während FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein am selben Tag SV Tobelbad in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel:

"Für uns war es das erste Endspiel und sehr wichtig! Am Anfang hatten wir Probleme in Ballbesitz zu kommen, Frohnleiten war Tonangebend! Wir haben das Spiel etwas defensiver angelegt um unseren Stürmern Räume in der Offensive zu geben! Mit der 2:0 Führung in der HZ waren wir sehr zufrieden! Das 2:1 gleich nach Wiederbeginn hat uns noch einmal konzentriert gemacht und wir konnten nachlegen! Ein sehr wichtiger Sieg für Großklein!"

Oberliga Mitte: SV MM Frohnleiten – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 1:4 (0:2)

60 Luka Sedlacek 1:4

56 Sandro Gigerl 1:3

50 Bono Vucic 1:2

37 Luka Sedlacek 0:2

19 Pascal Jaunegg 0:1

Startaufstellungen: SV MM Frohnleiten: Markus Nömayer - Fabian Egger, Florian Wurzinger, Anto Culap - Christoph Isenburg (K), Sebastian Lukas, Nazareno Leonel Prügger, Bono Vucic, Lukas Hartleb - Patrick Kresche, Patrick Wolf



Ersatzspieler: Wolfgang Stadler, Manuel Pöschl, Matteo Kraxner, Bleart Shala, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek - Ivor Horvat, Philipp Mally, Marco Sundl (K), Lukas Maximilian Palz - Leon Sakac, Kristijan Mandic, Pascal Jaunegg - Luka Sedlacek, Sandro Habisch, Sandro Gigerl



Ersatzspieler: Luis Moser, Timo Wechtitsch, Julian Aldrian, Paul Pechmann, Maik Watz, Niklas Treissmann



Trainer: Bruno Friesenbichler Bericht Florian Kober Fotocredits - Purgstaller

