Sensationeller Aufsteiger übernimmt Tabellenführung - Unterpremstätten siegt in Gleinstätten

Zur Pause führte der Aufsteiger mit 1:0

Das Spiel begann äußerst abwartend auf beiden Seiten, als die Mannschaften von Gleinstätten und Unterpremstätten auf dem Rasen standen. In den ersten zehn Minuten schien es so, als würden beide Teams vorsichtig agieren, ohne größere Risiken einzugehen. Gleinstätten hatte zwar einen gewissen Ballbesitzvorteil, konnte jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Im Gegenteil, Unterpremstätten lauerte geduldig auf Kontergelegenheiten und wurde immer wieder gefährlich.

Dann, nach 36 Minuten, geschah das Unerwartete. Gleinstätten verlor den Ball im Spielaufbau, und Unterpremstätten nutzte die Gelegenheit, um einen schnellen Angriff in die Tiefe zu starten. Zagorec war zur Stelle und schloss perfekt ab, sodass es plötzlich 1:0 für Unterpremstätten stand.

Dieser Treffer erschütterte Gleinstätten sichtlich, und bis zur Halbzeitpause konnten sie keine nennenswerten Offensivaktionen mehr verzeichnen. Unterpremstätten schloss die Räume perfekt und ließ nichts mehr zu.

Am Ende gewann Unterpremstätten deutlich mit 3:0

Nach der Halbzeitpause gab es zwar eine Drangphase von Gleistätten, die etwa zehn Minuten dauerte, doch auch in dieser Zeit gelang es ihnen nicht, gefährliche Chancen herauszuspielen. In der 62. Minute setzte Unterpremstätten einen perfekten Konter über die linke Seite an, der schließlich mit einem Kopfballtor von Pagger zum 2:0 abgeschlossen wurde.

Gleinstätten schien den Faden komplett verloren zu haben und kam nur noch einmal gefährlich in der Schlussphase des Spiels, als ein Kopfball an die Torstange prallte.

Unterpremstätten hingegen wurde immer stärker und beeindruckte mit schnellen Kombinationen und tollen Spielzügen in der Offensive. In der 77. Minute fiel dann das entscheidende 3:0, als Alhassan nach einem präzisen Tiefenpass frei vor dem Tor auftauchte und den Ball querlegte, damit Kirchberger mühelos einschieben konnte.

In den verbleibenden Minuten hätte Unterpremstätten sogar noch 1-2 weitere Tore erzielen können, da die Chancen da waren. Mit diesem überzeugenden Sieg übernimmt der Aufsteiger Unterpremstätten nun die Tabellenführung in der Liga.

Der Schiedsrichter Andre Wiedner pfiff nach 94 Minuten das Spiel ab, und die Unterpremstätten-Fans konnten ihre Mannschaft gebührend feiern. Gleinstätten hingegen wird sich nach diesem Spiel wieder neu sortieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.