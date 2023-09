Doppelpack: Schmied sichert USV Mooskirchen den Sieg

Details Samstag, 02. September 2023 16:22

USV Hoome Mooskirchen erreichte einen 3:1-Erfolg bei SV Gössendorf.

Mooskirchen ging nach sieben Minuten in Führung

Die Partie begann mit einem Traumstart für die Gäste: Felix Schmied brachte Gössendorf in der siebten Minute ins Hintertreffen.Die Partie lief jetzt intensiv hin und her, die beiden Teams schenkten sich nichts. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von USV Mooskirchen bestehen.

Martin Kolb war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Gössendorf (60.). Er zimmerte einen Freistoß in die Maschen. Jetzt drückte Gössendorf auf die Tube und kam einer Dreifachchance in der 63. Minute - der Ball wollte aber nicht so recht ins Ziel. Die 69. Spielminute war schließlich der Wendepunkt der Begegnung. Dominik Degen vom Gastgeber flog mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.

Der Ex-Voitsberger Almin Veladzic holte den Elfer raus

In der 77. Minute dribbelte sich Almin Veladzic in den gegnerischen Sechszehner und wurde dort regelwidrig gelegt. Raphael Rothschedl trat zum Elfmeter an - der Gössendorfer Goalie Manuel Köhler lenkte den Ball an die Stange - und von dort ging er ins Tor. Neuer Spielstand: 2:1 für die Auswärtsmannschaft.

Kurz vor Schluss verzeichnete Mooskirchen eine Doppelchance (80.) - doch die Kugel ging nicht ins Tor. In der Nachspielzeit besserte Schmied seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Gast erzielte. Letzten Endes ging USV Mooskirchen im Duell mit Gössendorf als Sieger hervor.

Mit sechs Zählern aus vier Spielen steht SV Gössendorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. In dieser Saison sammelte SV Gössendorf bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht USV Hoome Mooskirchen nach diesem Erfolg auf Platz drei.

Am kommenden Freitag trifft Gössendorf auf TuS Installationen Beranek Rein, USV Mooskirchen spielt am selben Tag gegen SV MM Frohnleiten.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war ein sehr intensives Match mit Chancen auf beiden Seiten - wer das 2.Tor macht wird gewonnen. Meine Jungs haben alles herausgeholt und darauf sind wir sehr stolz! In Gössendorf zu gewinnen - das gibt es nicht oft!"

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – USV Hoome Mooskirchen, 1:3 (0:1)

92 Felix Schmied 1:3

71 Raphael Rothschedl 1:2

60 Martin Kolb 1:1

7 Felix Schmied 0:1

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Dominik Degen, Julian Selmeister - BSc David Ruchti, Stefan Rinner, Anel Hukic - Amer Habibovic, Sandro Wolf



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Martin Kolb, Niklas Stalzer, Fabian Fleck, Fabian Riegler, Alonso Auner



Trainer: Gerhard Vidovic

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Julian Eccher, Michael Paier, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Stefan Hackl (K)



Ersatzspieler: Simon Monsberger, Philipp Weinhandl, Lukas Dengg, Sebastian Knaus, Niclas Grinschgl, Stefan Werner Fleischhacker



Trainer: Walther Eccher , BEd

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.