Starke zwanzig Minuten bringen dem FC Gratkorn den Sieg gegen Großklein

Details Sonntag, 03. September 2023 21:50

Nach einer torlosen ersten Halbzeit gab es im zweiten Durchgang der Partie zwischen dem FC Gratkorn und dem FC Großklein Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Gratkorn.

Michael Pressl sorgte für die Entscheidung

Torlose erste Hälfte

Nach einer Eckballserie der Gäste in den ersten 15 Minuten beruhigte sich das Geschehen auf dem Feld ein wenig - die 200 Besucher wurden mit rassigen Strafraumszenen auf die zweite Hälfte vertröstet. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Tor, Toor, Tooor für FC Raiffeisen Gratkorn zum 1:0 durch einen Traum Freistoß durch die Nr10 Krasniqi - was für ein Traumtor, genau ins Kreuzeck! Da war für den Goalie nix mehr zu machen FC Hinkebein, Ticker-Reporter

Die zweite Hälfte war dann schon ein wenig interessanter für die Zuseher, beide Teams taten viel um zu Chancen zu gelangen. Mergim Krasniqi beendete die Torflaute dieser Begegnung und traf mit einem sehenswerten Freistoß - genau ins Kreuzeck - zum 1:0 für die Gastgeber. Elias Christoph Gollmann beförderte - nach einem scharfen Querpass - das Leder zum 2:0 von FC Raiffeisen Gratkorn über die Linie (67.).

Großklein schoss beide Treffer in der Schlussphase

Für das 3:0 des Heimteams sorgte Michael Pressl, der in Minute 77 zur Stelle war. Nach einem direkten Zuspiel stand er im Strafraum genau richtig und haute das Leder mit der Fußspitze in die Maschen. Der Treffer von Nik Mrsic - auch er traf nach einem Freistoß - korrigierte das Zwischenergebnis auf 3:1 (90.) Erst in der Nachspielzeit (93.) gelang Ivan Ljubicic der Anschlusstreffer für den Gast. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich FC Großklein noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Die erste Hälfte gehörte eindeutig den Gästen - in der zweiten Hälfte zeigte Gratkorn ein anderes Gesicht und erarbeitete sich mehr Chancen! Am schluss ließ der FCG zu viel zu und brachte sich damit in eine unangenehme situation! Schlussendlich reichte es für die ersten 3 Punkte dieser Saison! FC Hinkebein, Ticker-Reporter

FC Gratkorn machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem elften Platz. Für FC Raiffeisen Gratkorn steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor drei Niederlagen einsammelte. Großklein rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein bei.

Am kommenden Freitag tritt FC Gratkorn bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an, während FC Großklein einen Tag später SU Rebenland empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Gratulation an die Mannschaft, die sich heute gegen starke Großkleiner drei Punkte erkämpft hat. Vor dem Hintergrund einer schlechten ersten Halbzeit, führte uns das Freistoßtor zum 1:0 und eine kleine Umstellung nach der Halbzeit auf die Siegesstraße. Zweite Halbzeit spielten wir um einiges kompakter gegen den Ball und konnten unsere Kontermöglichkeiten eiskalt nutzen."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 3:2 (0:0)

93 Ivan Ljubicic 3:2

90 Nik Mrsic 3:1

77 Michael Pressl 3:0

67 Elias Christoph Gollmann 2:0

49 Mergim Krasniqi 1:0

Aufstellungen:

FC Raiffeisen Gratkorn: Kevin Friedl, Jonah Burgsteiner, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Nico Mayer, Mergim Krasniqi, Michael Pressl , BA, Mag. Oliver Egger, Daniel Druckeschitz, Florian Madrutner, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann



Ersatzspieler: Lan Vunderl, Patrik Lukacs , BSc, Florian Felix Maier, Japhet Leutchie, Ardit Krasniqi, Adnan Devedzic



Trainer: Mag. Reinhard Rottensteiner

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek, Amadej Ribic, Antonio Medic, Kristijan Mandic, Nik Mrsic, Sandro Habisch, Ivan Ljubicic, Moritz Prattes, Lukas Haring (K), Alen Andrejc, Jonas Jauk



Ersatzspieler: Fabian Schober-Müller, Julian Aldrian, Tobias Paar, Philipp Mally, Maik Watz, Simon Edler



Trainer: Hannes Höller

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

