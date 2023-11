Remis mit vielen Karten und 15 Minuten Nachspielzeit: Gleinstätten und Gabersdorf trennen sich 1:1

Details Sonntag, 05. November 2023 18:41

Das Spiel zwischen SVU Tondach Gleinstätten und USV Fliesen Klampfer Gabersdorf endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der Gastgeber hatte wesentlich mehr Spielanteile und tolle Chancen. Gabersdorf spielte diszipliniert und couragiert eine starke Partie in der Defensive und hatte mit Andreas Steirer einen sensationellen Keeper auf dem Platz.

Gleinstätten spielte eine tolle Herbstrunde und holte überraschende Punkte - wie hier in Pachern

Gleinstätten macht das Spiel , hat einen Mann mehr am Feld und liegt zur Pause zurück

Von Beginn an sahen die knapp 300 Zuschauer ein rassiges Derby auf tiefem Geläuf. Beide Teams schenkten sich nicht und gingen mit vollem Einsatz in diese Partie.

Keine 30 Minuten waren gespielt, da musste Martin Holler von USV Gabersdorf den Rasen verlassen: Referee Pöllabauer zeigte ihm die Rote Karte nach einem überharten Foulspiel in der Nähe der Mittellinie. Die Gäste verstärkten nun die Defensive und versuchten über schnelle Konter das Mittelfeld zu überwinden. Zumeist blieben sie jedoch in der stabilen Abwehr der Gastgeber hängen.

Gleinstätten kommt gut nach vorne, aber kommt nicht zum Abschluss Lutti16, Ticker-Reporter

Bevor es in die Pause ging, hatte Christoph Koinegg per Kopf nach einem perfekten Zuspiel bei einem Freistoss von Luttenberger noch das 1:0 des Gasts parat (40.). Die Pausenführung von Gabersdorf fiel knapp aus, aber man zeigte sich effektiv.

Ausgleich, zahlreiche Verwarnungen und noch zwei Ausschlüsse

Antonio Paunescu beförderte das Leder zum 1:1 von SV Gleinstätten in die Maschen (48.). Nunmehr drängten die Gastgeber noch vehementer in Richtug Tor der Gabersdorfer. Die verteidigten mit allen Mittel das Unentschieden - Gleinstätten scheiterte entweder am eigenen Unvermögen oder am großartig aufgelegten Andreas Steirer im Tor der Gäste.

Spiel ist hitzig Lutti16, Ticker-Reporter

Der Unparteiische schickte Marco Luttenberger von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf nach Kritik mit Gelb-Rot zum Duschen (85.). Auch Trainer Zürngast musste, ebenso nach Kritik die Bank vorzeitig verlassen. In den Schlussminuten wurde Steirer mit zwei "Big Saves" zum Gewinner dieser Partie.

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Gleinstätten und USV Gabersdorf spielten unentschieden. Es ist nicht immer der Ballbesitz-Anteil, der die Punkte in der Meisterschaft bringt.

So steht es um Gleinstätten und Gabersdorf - jetzt ist Winterpause

SVU Tondach Gleinstätten geht mit nun 23 Zählern auf Platz sechs in die Winterpause. Die Defensive der Heimmannschaft (14 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Mitte zu bieten hat. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SV Gleinstätten derzeit auf dem Konto.

Gabersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Die Offensivabteilung von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Nur zweimal gab sich USV Gabersdorf bisher geschlagen. Neun Spiele währt nun für Gabersdorf die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von vier Siegen hintereinander auszubauen. Allerdings zeigte man hervorragende Tugenden in der Defensive im letzten Spiel der Herbstrunde.

Stimme zum Spiel:

Thomas Luttenberger, Sponsor Gabersdorf:

"Die ersten 30 Minuten waren ausgeglichen, mit wenig Chancen auf beiden Seiten. Der Ausschluss war eine sehr harte Entscheidung. Auch der zweite Platzverweisung war sehr fragwürdig. Unser Torhüter hat uns in der Schlussphase den Punkt gerettet. Das Schiedsrichtertrio hat leider einen rabenschwarzen Tag erwischt."

SVU Tondach Gleinstätten: Patrick Haider - Leon Koller, Destiny Afiangbosa Ekhae, Julian Lamprecht, Sebastian Zier (K), Benedikt Sackl - Antonio Paunescu, Peter Puster, Felix Kager, Alessandro Paunescu - Lukas Pichler



Ersatzspieler: Fabian Insupp, Adrijan Sac, Uwayemi Emwenghare, Tadej Zagar-Knez, Gabriel Martin Katzbeck



Trainer: Patrick Haider

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Matic Golob - Minas Koren



Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Dominik Giegerl, Konstantin Satzer, Jan Wolf, Jan Jammernegg, Paul Lechner



Trainer: Wolfgang Zürngast Bericht und Foto Florian Kober

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 1:1 (0:1)

48 Antonio Paunescu 1:1

40 Christoph Koinegg 0:1

