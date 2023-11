Kurios: USV Mooskirchen gewinnt bei Großklein verweigert aber die Unterschrift am Spielbericht

Details Sonntag, 05. November 2023 12:40

USV Mooskirchen trug gegen FC Großklein einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte USV Hoome Mooskirchen dabei jedoch nicht. Egal - der Herbstmeistertitel ist der Truppe von Walter Eccher nicht mehr zu nehmen. Ligaportal gratuliert recht herzlich.

Der USV Mooskirchen ist der Herbstmeister in der Oberliga Mitte

Harte und enge Partie

Im ersten Spielabschnitt fanden sich die Gäste nicht zurecht, Großklein war klar besser. So richtig viele gefährliche Chancen kamen seitens der Gastgeber dennoch nicht zustande. Die Gäste schwächten sich schon früh, als Louis-Christo Sallfeldner mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (32.). Eine strittige aber völlig regelkonforme Entscheidung des souveränen Schiedsrichters Stojan Vukota - der übrigens fünf Jahre als Schiedsrichter in der Zweiten Bosnischen Bundesliga im Einsatz war.

Kurz vor dem Pausenpfiff zelebrierte Mooskirchen einen Bilderbuchkonter über vier Stationen, den Pascal Wallner mustergültig abschloß und somit die Führung für Mooskirchen herstellte. Der Pausenstand war auch zugleich der Endstand, denn die Führenden legten ihre Taktik im zweiten Durchgang auf Konterspiel aus und Großklein war nicht in der Lage mit einem Mann mehr noch zum Erfolg zu gelangen.

Stephan Hackl wollte ein Zeichen setzen und verweigerte die Unterschrift am Spielbericht

Ein taktisch starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenprimus am Samstag trotz Unterzahl einen 1:0-Erfolg gegen Großklein. Nach dem Schlusspfiff kam es noch zu einem Eklat in der Kabine - Mooskirchen Kapitän Stefan Hackl verweigerte die Unterschrift am Spielbericht - er war mit der Entscheidung der roten Karte seines Kollegen nicht einverstanden. Der Verein erhält jetzt eine Anzeige beim Fussballverband und eine Geldstrafe.

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein führt mit 17 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Das Heimteam verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Wer soll USV Hoome Mooskirchen noch stoppen? USV Mooskirchen verbuchte gegen FC Großklein die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Mitte weiter an. Prunkstück von USV Hoome Mooskirchen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zehn Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. USV Mooskirchen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Großklein hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird USV Hoome Mooskirchen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Das war für uns eine hervorragende Saison. Wir haben zum Abschluss noch in Großklein mit einem Mann weniger einen Sieg eingefahren - ein würdiger Saisonausklang. Alle im Verein sind sehr zufrieden und wollen im Frühjahr so weitermachen."

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – USV Hoome Mooskirchen, 0:1 (0:1)

47 Pascal Wallner 0:1

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Dusan Gyergyek, Amadej Ribic, Sandro Habisch, Ivan Ljubicic (K), Moritz Prattes, Sandro Gigerl, Tobias Paar, Lukas Haring, Maik Watz, Alen Andrejc, Jonas Jauk



Ersatzspieler: Fabian Schober-Müller, Kristijan Mandic, Fabio Schnabel, Marco Papesch, Simon Edler, Christoph Wiedner



Trainer: Hannes Höller

USV Hoome Mooskirchen: Simon Monsberger - Wolfgang Taucher , MSc, Michael Paier, Jürgen Walch, Nico Scharler - Louis-Christo Sallfeldner, Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Almin Veladzic - Pascal Wallner, Stefan Hackl (K)



Ersatzspieler: Mario Ajtnik, Philipp Weinhandl, Richard Gössler, Lukas Dengg, Sebastian Knaus, Niclas Grinschgl



Trainer: Walther Eccher , BEd

by René Dretnik

Fotos. USV Mooskirchen

