Frohnleiten überwintert am zweiten Platz: Doppelpack von Wagner ebnet den Weg

Details Mittwoch, 08. November 2023 07:14

SV MM Frohnleiten kam gegen SV Gössendorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Frohnleiten wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Truppe von Patrick Wolf überwintert am zweiten Tabellenrang - eine beachtliche Leistung

120 Besucher sahen einen ungefährdeten Sieg von Frohnleiten

Die erste Möglichkeit in dieser Nachtragspartie - das Spiel musste wegen Starkregens verschoben werden - hatten die Gäste. Ein Schuss fand aber in Gössendorf-Goalie Fabian Steinberger seinen Meister. Marc Wagner stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nach einem weiten Ball nach vorne krachten Torhüter Steinberger und Stefan Pöhler zusammen - Wagner schnappte sich die Kugel und drückte den Ball über die Linie. Zur Pause wusste Frohnleiten eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die Anfangsphase des zweiten Durchganges gehörte zwar den Gästen - sie kamen zu Möglichkeiten - trotzdem konnte Frohnleiten die Führung ausbauen. Nach einem Ballverlust im Zentrum, spielte Frohnleiten einen schnellen Ball in die Tief und Noah Friedl schloss die Aktion mustergültig ab (67.) . Neuer Spielstand: 2:0 Wagner baute den Vorsprung der Gäste in der 70. Minute weiter aus und fixierte mit seinem Treffer zum 3:0 den Sieg der Wolf-Elf. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Frohnleiten gegen Gössendorf.

Marc Wagner markierte einen Doppelpack

Gössendorf trat mit einer sehr jungen Mannschaft auf

Trotz der Niederlage belegt SV Gössendorf weiterhin den neunten Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Für Gössendorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV MM Frohnleiten drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 27 Punkte auf. Die Defensive von SV Frohnleiten (zwölf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Mitte zu bieten hat. Frohnleiten weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SV MM Frohnleiten. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Stimme zum Spiel:

Alexander Köhler, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Frohnleiten hat dieses Spiel verdient gewonnen und wird vermutlich um den Titel mitspielen. Wir werden in der Frühjahrs-Vorbereitung hart arbeiten, den Weg mit unseren jungen Spielern weitergehen und hoffentlich den nächsten Entwicklungsschritt machen."

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"folgt...

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – SV MM Frohnleiten, 0:3 (0:1)

70 Marc Wagner 0:3

67 Noah Friedl 0:2

39 Marc Wagner 0:1

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Fabian Steinberger, Felix Nöhrer, Marko Stojadinovic, Mag. Stefan Pöhler, Amer Habibovic, Niklas Stalzer, Fabian Fleck, Dominik Degen, BSc David Ruchti (K), Stefan Alexander Marinoiu, Anel Hukic



Ersatzspieler: Elias Pötsch, Philipp Economou, Sandro Wolf, Timo Kreinc, Louca Tacheron, Mladen Vasic



Trainer: Daniel Hofer

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Maschinegg, Bono Vucic - Marc Wagner



Ersatzspieler: Dominik Egger, Matteo Kraxner, Lukas Derler, Lukas Budimir, Rene Tippl, Noah Friedl



Trainer: Patrick Wolf

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.