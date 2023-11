Zagorec stellt späten Sieg sicher - Unterpremstätten beendet Herbstrunde auf dem 3.Platz

Details Mittwoch, 08. November 2023 20:49

In einem mit Spannung erwarteten Nachtragsspiel trafen der Aufsteiger SC PORR Unterpremstätten und der FC Raiffeisen Gratkorn aufeinander. Die Ausgangslage konnte nicht unterschiedlicher sein: Unterpremstätten überraschte in dieser Saison mit starken Leistungen und befindet sich in der oberen Tabellenhälfte, während Gratkorn vor der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz festsitzt und in akuter Abstiegsgefahr schwebte. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC PORR Unterpremstätten mit 2:1 gegen FC Raiffeisen Gratkorn gewann.

Gratkorn mit den besseren Chancen zu Beginn - der SCU mit der Führung zur Pause

Das Spiel begann von der ersten Minute an mit hohem Tempo und versprach interessante Szenen. In der 12. Minute, während die Stadionprominenz in Form von Alexander Prass vorgestellt wurde, hatte Gratkorn die erste gefährliche Torchance des Spiels. Die Gastmannschaft feuerte aus etwa 20 Metern auf das kurze Eck, doch der Ball landete knapp im Außennetz. Gratkorn zeigte früh, dass sie nicht gewillt waren, sich kampflos zu ergeben. Wenige Minuten später kam Gratkorn zu einer weiteren guten Möglichkeit, jedoch blockte die Premsätten Abwehr den Schuss hervorragend.

Aus dem Nichts die große Chance auf die Führung für die Heimelf. Ein weiter Pass aus der Innenverteidigung rutscht durch die gegnerischen Reihen und landet bei Alhassan Ahmed, der allein auf den Tormann zuläuft. Dann versagen aber die Nerven und der Ball geht fast übers Fangnetz. Felix Ebner, Ticker-Reporter

In der 35. Minute kam dann endlich der ersehnte Durchbruch für Unterpremstätten. Zwar wehrte sich Lan Vunderl im Tor der Gäste hervorragend, letztlich gelang es aber Patrick Rupprecht den Ball über den Keeper zur Führung zu heben.

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 1:0-Vorsprung für Unterpremstätten. Obwohl die Gäste zeitweise das aktivere Team waren und auch Chancen hatten, erzielte die Heimelf das einzige Tor. Die Hoffnung auf den Ausgleich für Gratkorn wurde in der 45. Minute enttäuscht, als eine Riesenchance vergeben wurde. Man brachte einen präzisen Stanglpass an die zweite Stange, wo der Abnehmer den Ball eigentlich leicht hätte einschieben können.

Drei weitere Punkte für den Aufsteiger

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte neuen Schwung in die Partie und beide Teams kämpften hart um die Kontrolle über das Spiel. In der 66. Minute gelang es dem FC Raiffeisen Gratkorn, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Treffer war ähnlich kurios wie das erste Tor. Eine Flanke landete im Sechzehner und der Ball schien über gefühlt zehn Beine zu rutschen, bevor Patrik Lukacs ihn schließlich ins Tor beförderte.

Kurz darauf musste Samed Basoda von Gratkorn aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden. Das Spiel blieb intensiv, und die Teams kämpften um die Vorherrschaft. Thomas Neuhold wechselte nun auch in seiner Mannschaft und man hatte am Ende Erfolg damit.

In der 85. Minute war es dann die Heimmannschaft, die erneut in Führung ging. Gratkorn zeigte sich in der Mitte anfällig, und die Heimmannschaft nutzte dies aus. Sie kombinierten sich über die linke Seite und eine Flanke fand exakt den Kopf der Kristijan Zagorec, der den Ball ins Tor nickte.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für Unterpremstätten. Über die gesamte Spielzeit gesehen, war es ein eher durchschnittliches Oberligaspiel. Beide Mannschaften hatten ihre Momente und eine Punkteteilung hätte das Spiel vielleicht besser beschrieben, andererseits hat die Neuhold Truppe ihre Möglichkeiten genutzt.

Für den FC Raiffeisen Gratkorn bedeutet diese Niederlage einen weiteren Rückschlag in ihrem Kampf gegen den Abstieg. Unterpremstätten hingegen bleibt auf Erfolgskurs und kann sich weiterhin in der oberen Tabellenhälfte behaupten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Saison für beide Teams entwickelt. Die Spannung in der Oberliga Mitte ist in jedem Fall garantiert.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Hinrundenspiel errang Unterpremstätten drei Zähler und weist als Tabellendritter nun insgesamt 26 Punkte auf. Die bisherige Spielzeit von SC PORR Unterpremstätten ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Unterpremstätten verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

FC Raiffeisen Gratkorn muss sich in der Winterpause ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Tabellenletzten alles andere als positiv. FC Gratkorn hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

SC PORR Unterpremstätten verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 15.03.2024 bei SV Strass wieder gefordert.

Stimme zum Spiel

Thomas Neuhold - Trainer SCU

"Es war ein Spiel von beiden Seiten mit Kampf und Krampf. Aber man muss ganz ehrlich sagen: anhand der vielen vergebenen Großchancen haben wir das Spiel verdient gewonnen."

SC PORR Unterpremstätten: Marco Daniel - Nikolaus Steiner, Enis Pajalic, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Stefan Kirchberger, Stefan Kaier (K), Alhassan Ahmed, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Kristijan Zagorec



Ersatzspieler: Elvis Skrbic, Cedric Ulrich, Sandro Hofer, Felix Carstensen, Dominic Summer, Aleksander Domjanic



Trainer: Thomas Neuhold

FC Raiffeisen Gratkorn: Lan Vunderl, Jonah Burgsteiner, Kian Kadkhodaei (K), Patrik Lukacs, Stefan Moll, Mergim Krasniqi, Oliver Egger, Samed Basoda, Kadir Sarac, Elias Christoph Gollmann, Adnan Devedzic



Ersatzspieler: Kevin Friedl, Japhet Leutchie, Veron Buqa, Florian Madrutner



Trainer: Paul Hegarty Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SC PORR Unterpremstätten – FC Raiffeisen Gratkorn, 2:1 (1:0)

85 Kristijan Zagorec 2:1

66 Patrik Lukacs 1:1

34 Patrick Rupprecht 1:0

