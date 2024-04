Zehn Punkte aus vier Spielen - TuS Rein überholt SK Werndorf in der Tabelle

Details Samstag, 06. April 2024 09:23

Im Oberliga-Duell zwischen dem TuS Installationen Beranek Rein und dem SK Fliesen Garber Werndorf lieferten sich die Teams ein packendes Spiel, das mit einem 4:2-Sieg für Rein endete.

Rein führte nach fünf Minuten mit 2:0

Schon zu Beginn der Partie ging es heiß her, und Rein legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 2. Minute fand eine präzise Flanke Michael Stoimaier, der den Ball gekonnt per Kopf im Netz versenkte. Nur drei Minuten später fungierte Stoimaier als Vorlagengeber und schickte Daniel Krenn, der den Werndorfer Torwart Thomas Maierhofer mit einem Lupfer zum 2:0 überlistete.

Linienrichter und Schiedsrichter mit toller Kommunikation, da können sich manche in der BuLi eine Scheibe von abschneiden stoi, Ticker-Reporter

Doch Werndorf meldete sich eindrucksvoll zurück: Hans Jörg Alter und Thomas Heine erzielten in der 22. und 24. Minute jeweils einen Treffer und glichen das Spiel aus. Doch Rein behielt die Nerven und ging in der 31. Minute erneut in Führung, als Krenn erneut per Kopfball das 3:2 markierte. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Markus Beer mit einer Glanzparade einen weiteren Gegentreffer verhindern, und so ging es mit einer knappen 3:2-Führung für Rein in die Halbzeitpause.

Fünf Tore in der ersten, nur ein Tor in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte gestaltete sich zäh, und beide Teams kämpften verbissen um Kontrolle. Die erste nennenswerte Chance für Werndorf ergab sich erst in der 71. Minute, als ein Schuss knapp am Tor vorbeiging. Doch in der 86. Minute fiel die Entscheidung: Michael Kohlbacher verwandelte einen Elfmeter sicher zum 4:2-Endstand und sicherte Rein damit den verdienten Sieg.

Mit leidenschaftlichem Einsatz und entschlossenen Aktionen sicherte sich Rein am Ende drei wichtige Punkte, während Werndorf trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen dastand.

Am kommenden Samstag tritt TuS Rein bei SV Gössendorf an, während Werndorf einen Tag zuvor SC PORR Unterpremstätten empfängt.

Statement:

Michael Rückschloss, sportlicher Leiter Rein:

"Wir sind wieder einmal super in die Partie reingekommen, haben schnell 2:0 geführt. Mit dem 1:2 ist der Faden ein wenig gerissen. Die beiden Gegentreffer resultierten aus Eigenfehlern. In der zweiten Hälfte hat Werndorf alles probiert, wir haben es gut verteidigt. Unterm Strich war der Sieg in Ordnung, obwohl Werndorf viel Spielanteile gehabt hat. Wir haben einen Lauf, haben jetzt zehn Punkte aus vier Spielen geholt, dann gewinnt man auch solche Partien."

Oberliga Mitte: TuS Installationen Beranek Rein – SK Fliesen Garber Werndorf, 4:2 (3:2)

86 Michael Kohlbacher 4:2

31 Daniel Krenn 3:2

24 Thomas Heine 2:2

22 Hansjoerg Alter 2:1

5 Daniel Krenn 2:0

3 Michael Stoimaier 1:0

Aufstellungen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Marko Mack, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Deni Straus, Florian Steinscherer - Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Moritz Görgl, Rauscher Paul, Tobias Glawogger, Patrick Moisenbichler, Kilian Teissl



Trainer: Mag. Marcelo Zeiner

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Hansjörg Alter (K), Mario Fina, Thomas Heine - Gianluca Kassler



Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, Mario Sommer, Sergen Öztürk, Andreas Fischer, Nico Früstük



Trainer: Christoph Maurer by René Dretnik Foto: TUS Rein

