Befreiungsschlag bei Gössendorf - 2:0 gegen Rein

Details Samstag, 13. April 2024 22:26

In einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen in der Oberliga Mitte trafen der SV Gössendorf und TuS Installationen Beranek Rein aufeinander. Das Spiel, das bei perfektem Fußballwetter vor 200 Zuschauern in Gössendorf angepfiffen wurde, versprach ein intensives Duell zwischen zwei gleichwertigen Teams - vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gössendorf die Nase vorn. Die Heimmannschaft hatte im Herbst in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Drei Punkte - man feierte nach dem Match in Gössendorf

Wenige Ereignisse auf dem Feld vor der Pause - 0:0 als Folge zur Halbzeit

Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, wobei beide Mannschaften zunächst darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen. Es wurde viel mit hohen Bällen operiert, während sich die Teams gegenseitig abtasteten. Trotz einiger vielversprechender Situationen auf beiden Seiten blieb das Spiel lange Zeit torlos.

Die erste Halbzeit verstrich ereignisarm, und auch bis Halbzeitpfiff plätscherte die Partie eher vor sich hin. Plötzlich hatte Michael Stoimaier die Möglichkeit zur Führung der Gäste, scheiterte jedoch am starken Keeper Manuel Köhler, der den Ball klären konnte.

Dann hatte Gössendorf die ersten große Chance durch David Ruchti, aber Beer zeigte sich im Gästetor ebenso konzentriert. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Die Begegnung erwacht nach dem Wiederbeginn

In der zweiten Halbzeit erwachte die Begegnung jedoch zum Leben, als TuS Installationen Beranek Rein gleich zu Beginn eine gute Freistoßmöglichkeit hatte. Doch der Torhüter des SV Gössendorf hielt sein Team im Spiel. Dann folgte ein entscheidender Moment, als Rein einen Elfmeter zugesprochen bekam. Stoimaier trat an, doch Köhler im Tor des SV Gössendorf bewies seine Klasse und parierte den Strafstoß mit einem starken Reflex.

Dieser gehaltene Elfmeter sollte sich als Wendepunkt des Spiels erweisen. In der 75. Minute gelang dem SV Gössendorf durch Fischl nach einem herrlichen Pass in die Tiefe die Führung. Gössendorf schöpfte daraus neuen Mut und baute sein Spiel weiter aus. In der 80. Minute erzielte Habiovic nach einer beeindruckenden Kombination über mehrere Stationen das 2:0 für die Heimmannschaft.

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb Gössendorf dominant und ließ nichts mehr anbrennen. Der gehaltene Elfmeter in der 54. Minute erwies sich letztendlich als entscheidender Moment des Spiels. Gössendorf kontrollierte das Geschehen bis zum Abpfiff und sicherte sich einen 2:0-Sieg gegen TuS Installationen Beranek Rein.

Mit diesem Sieg setzt der SV Gössendorf ein deutliches Zeichen in der Oberliga Mitte. Der entschlossene Auftritt in der zweiten Halbzeit zeigt das Potential dieser Mannschaft und lässt die Fans auf weitere Erfolge hoffen.

Sascha-Martin Fischl, Manuel Köhler, Amer Habibovic nach dem Puntgewinn

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die drei Punkte brachten Gössendorf in der Tabelle voran. SV Gössendorf liegt nun auf Rang zehn. Gössendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. SV Gössendorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Bei TuS Installationen Beranek Rein präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). TuS Rein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat das Team derzeit auf dem Konto.

Gössendorf tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:00 Uhr, bei SC PORR Unterpremstätten an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt TuS Rein SV MM Frohnleiten.

Stimme zum Spiel

Alex Köhler - SV Gössendorf

„Nach dem gehaltenen Elfer ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und die Jungs haben sich endlich für den hohen Aufwand der letzten Wochen belohnt.

Jetzt wollen wir aber in Unterpremstätten gleich nachlegen und uns im Mittelfeld platzieren.“

Aufstellungen: SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Florian Schmied, Amer Habibovic, Martin Kolb, Sandro Wolf, Marco Langer, Dominik Degen, David Ruchti, Anel Hukic, Julian Selmeister



Ersatzspieler: Fabian Steinberger, Stefan Pöhler, Elias Pötsch, Philipp Economou, Jakob Urlep, Sascha-Martin Fischl



Trainer: Daniel Hofer

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Marko Mack, Michael Kohlbacher (K), Jonas Bauer, Patrick Moisenbichler, Deni Straus, Florian Steinscherer - Daniel Krenn, Michael Stoimaier



Ersatzspieler: Erwin Rinner, Marco Valtingoier, Moritz Görgl, Christopher Jantscher, Rauscher Paul, Kilian Teissl



Trainer: Mag. Marcelo Zeiner Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – TuS Installationen Beranek Rein, 2:0 (0:0)

80 Amer Habibovic 2:0

77 Sascha-Martin Fischl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.