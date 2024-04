FC Großklein bleibt in der Rückrunde ohne Sieg - Werndorf triumphiert über FC Diesel Kino Großklein in einem knappen Duell

Details Samstag, 27. April 2024 13:46

In einem mit Spannung erwarteten Spiel zwischen dem SK Fliesen Garber Werndorf und dem FC Diesel Kino Großklein behauptete sich das Heimteam mit 2:1 und sicherte sich wichtige Punkte. Das Hinspiel war 3:0 für Großklein ausgegangen.

Werndorf spielt eine solide Saison in der Oberliga Mitte, nachdem man im letzten Jahr gegen den Abstieg kämpfte

Frühes Tor für die Gastgeber - Alter trifft nach acht Minuten

Das Spiel begann mit einem furiosen Start seitens des SK Fliesen Garber Werndorf, als Hansjörg Alter bereits in der achten Minute das erste Tor des Spiels erzielte.

Tor, Toor, Tooor für SK Fliesen Garber Werndorf zum 1:0 Zuschauer verwundert! „Was haben die kleiner für einen Tormann“ wird gerufen!!! (Tormann ohne Schuld) Markus Sommersguter, Ticker-Reporter

Doch die Gäste aus Großklein zeigten Kampfgeist und ließen sich nicht so leicht unterkriegen. Moritz Prattes kam in der Folge zu einer guten Gelegenheit, verzog jedoch. Wenige Minuten später hatte Prattes dann eine weitere Möglichkeit - dann war es für Großklein aber soweit:

In der 27. Minute gelang es Sandro Habisch vom FC Diesel Kino Großklein, den Ausgleichstreffer zu erzielen, nachdem er den Ball gekonnt im Tor von SK Werndorf unterbrachte, wobei der Schuss gefährlich abgefälscht wurde. Das Spiel war wieder völlig offen, und beide Teams kämpften hart um die Kontrolle über das Spielgeschehen.

Bis zur Halbzeitpause gelang es jedoch keiner der Mannschaften, weitere Tore zu erzielen, und so blieb es beim Unentschieden. Die Fans fieberten der zweiten Halbzeit entgegen, in der sich die Spannung noch einmal steigerte.

Alexander Plhak macht alles klar - Werndorf holt drei wichtige Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiven Druck seitens des FC Diesel Kino Großklein, das entschlossen war, die Führung zu übernehmen. Doch die Abwehr des SK Fliesen Garber Werndorf stand stabil und ließ keine weiteren Treffer zu. Nun legte wiederum der Gastgeber nach und das sollte sich auszahlen:

In der 70. Minute brachte Alexander Plhak die Fans des SK Fliesen Garber Werndorf erneut zum Jubeln, als er das entscheidende Tor für sein Team erzielte.

Tor, Toor, Tooor für SK Fliesen Garber Werndorf zum 2:1 nach Eckball Markus Sommersguter, Ticker-Reporter

Trotz eines energiegeladenen Endspurts seitens des FC Diesel Kino Großklein gelang es dem SK Fliesen Garber Werndorf, den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verteidigen und sich somit über einen verdienten Sieg zu freuen. Die Spieler und Fans des Heimteams feierten ausgelassen diesen wichtigen Erfolg.

Für den SK Fliesen Garber Werndorf bedeutet dieser Sieg eine erhebliche Verbesserung in der Tabelle, während der FC Diesel Kino Großklein weiterhin mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Gäste stehen weiterhin auf dem elften Tabellenplatz und werden nun alles daransetzen, um in den kommenden Spielen wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die drei Zähler katapultierten SK Werndorf in der Tabelle auf Platz sechs. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Werndorf derzeit auf dem Konto.

FC Großklein ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Großklein bisher ein. Das Team hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front liegt das Problem. Erst 22 Treffer markierte Großklein – kein Team der Oberliga Mitte ist schlechter. Fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat FC Diesel Kino Großklein momentan auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam FC Großklein in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Freitag tritt SK Fliesen Garber Werndorf bei SU Rebenland an, während Großklein einen Tag später SV Gössendorf empfängt.

Stimme zum Spiel

Christoph Maurer - Trainer Werndorf

"Großklein war sehr aggressiv, die hatten eine gute Energie - ich denke, sie werden noch ihre Siege einfahren. Wir haben schon Spiele verloren, die wir besser gestalten konnten. So nehmen wir die drei Punkte und sind zufrieden!"

Aufstellungen: Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Daniel Pinnitsch, Andreas Bauer - Mario Sommer, Hansjörg Alter (K), Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Thomas Heine, Christof Hamma -

Ersatzspieler: Michael Holzapfel, Gianluca Kassler, Stefan Sperdin, Sebastian Kropf, Sergen Öztürk, Andreas Fischer

Trainer: Christoph Maurer

FC Diesel Kino Großklein: Dusan Gyergyek, Amadej Ribic, Antonio Medic, Oliver Weitzendorfer, Nik Mrsic, Sandro Habisch (K), Moritz Prattes, Julian Aldrian, Tobias Paar, Vito Milosevic, Jan Watz

Ersatzspieler: Matko Horvat, Lukas Haring, Maik Watz, Max Höller, Paul Stephan Vorraber, Djordje Vujicic

Trainer: Hannes Höller Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – FC Diesel Kino Großklein, 2:1 (1:1)

70 Alexander Plhak 2:1

27 Sandro Habisch 1:1

8 Hansjörg Alter 1:0

