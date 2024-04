Gelungener Kerpicz-Einstand: Rebenland beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Montag, 29. April 2024 08:50

Ein packendes Aufeinandertreffen zwischen dem SVU Tondach Gleinstätten und der SU Rebenland endete mit einem überzeugenden Sieg für die Gäste. Trotz eines anfänglichen Ausgleichs kämpfte sich Rebenland zurück und beherrschte das Spielgeschehen mit einer starken zweiten Halbzeit.

Neo-Trainer Roland Kerpicz bringt das Sieger-Gen nach Rebenland zurück

Nach zwei Minuten ging Rebenland in Führung

Die Partie begann mit einem druckvollen Auftritt der Gäste, die von Anfang an das Spiel diktierten. Bereits in der 3. Minute brachte ein unglückliches Eigentor von Phillip Mally die SU Rebenland frühzeitig in Führung, als er einen Stanglpass ins eigene Tor lenkte.

Rebenland schien weiterhin gefährlich zu sein und jubelte in der 16. Minute bereits über einen weiteren Treffer. Jedoch wurde dieser aufgrund eines Foulspiels aberkannt, was für eine kurze Unterbrechung sorgte. Trotz des Rückstands kämpfte der SVU Tondach Gleinstätten weiter und fand in der 29. Minute den verdienten Ausgleich durch Peter Puster, der nach einem langen Ball präzise ins Netz traf.

Alldo Llambi sah die Ampelkarte

Doch die Freude währte nicht lange, denn nur wenige Minuten später, in der 33. Minute, wurde Alldo Llambi mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt, was Gleinstätten auf neun Feldspieler reduzierte und den Knackpunkt in der Partie markierte.

Die zweite Halbzeit gehörte eindeutig der SU Rebenland, die das Spiel dominierte. In der 57. Minute erzielte Roland Weber das wichtige Führungstor für Rebenland, als er eine Flanke von Alexander Strauss per Kopf verwandelte. Die Gäste setzten weiter nach und erhöhte in der 67. Minute auf 3:1, als David Hrastnik mit einem beeindruckenden Schuss aus 25 Metern ins Kreuzeck traf.

Toller Auftritt der Gäste in der zweiten Hälfte

Den Schlusspunkt setzte Alexander Strauss in der 79. Minute, als er einen präzisen Spielzug in der Box abschloss und Rebenland somit den überzeugenden Sieg mit 4:1 sicherte. In einem intensiven Spiel zeigte die SU Rebenland ihre Klasse und fuhr verdientermaßen drei wichtige Punkte gegen den SVU Tondach Gleinstätten ein.

Während SVU Tondach Gleinstätten am kommenden Freitag FC Raiffeisen Gratkorn empfängt, bekommt es Rebenland am selben Tag mit SK Fliesen Garber Werndorf zu tun.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Rebenland:

"Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben viel Energie ins Spiel gelegt, viel Cleverness bewiesen und vorallem in der zweiten Hälfte richtig guten Fußball gezeigt."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – SU Rebenland, 1:4 (1:1)

90 Alexander Karl Strauß 1:4

62 David Hrastnik 1:3

57 Roland Weber 1:2

29 Peter Puster 1:1

3 Eigentor durch Philipp Mally 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.