Jury glänzt als dreifacher Torschütze - Pachern besiegt Rein mit 5:2

Pachern kam gegen TuS Rein zu einem klaren 5:2-Erfolg. Auf dem Papier ging SV Pachern als Favorit ins Spiel gegen TuS Installationen Beranek Rein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von Pachern gegangen.

Am Ende wurde es ein deutlicher Sieg für die Heimmannschaft

Knappe Führung zur Pause - 1:0 für die Heimmannschaft

Die erste Aktion im Spiel hatte TuS Rein, Keeper Pripfl bewahrte seine Mannschaft nach wenigen Minuten vor dem Rückstand. Kurze Zeit spätter rettete die Latte für die Gäste. Nun übernahm der SV Pachern zu einigen Tormöglichkeiten.

Für das erste Tor sorgte Paul Jury. In der 19. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze, der Torschütze stocherte in der Situation nach und schob den Ball zum 1:0 ein. Pachern hatte aus seiner Überlegenheit nach starkem Beggin der Gäste nicht zu einer komforablen Führung genutzt. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den SV Pachern für sich beanspruchte.

Krenn erzielt den Ausgleich - am Ende wurde es doch noch ein klarer Sieg

Daniel Krenn schoss für TuS Rein in der 54. Minute das erste Tor. Zuvor hatte Pachern schon die erste Möglichkeit nach der Pause gehabt.

Tor, Toor, Tooor für TuS Installationen Beranek Rein zum 1:1 - Krenn satter Abschluss ins Kreuzeck Marcel Lambauer, Ticker-Reporter

Dreierpack von Paul Jury

Jury schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack nach Vorarbeit von Müller und brachte seine Mannschaft vermeintlich auf die Siegerstraße (62.). Geschockt zeigte sich TuS Installationen Beranek Rein nicht. Nur wenig später war Michael Stoimaier mit dem Ausgleich nach einem Abpraller zur Stelle (68.).

Pachern drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Atilla Okan Saro mit einem Distanzschuss (75.), Jury per Kopf (93.) und Christoph Fuchs gegen nun besiegte Gäste (95.) machten TuS Rein den Garaus.

Ein starker Auftritt ermöglichte SV Pachern am Freitag einen letzlich ungefährdeten Erfolg gegen TuS Installationen Beranek Rein - das Gästeteam forderte den Aufstiegsaspiranten an diesem Abend aber trotzdem.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Im Tableau hatte der Sieg von Pachern keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Die Offensive von SV Pachern in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch TuS Rein war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer von Pachern in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Pachern die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Pachern zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Bei TuS Installationen Beranek Rein präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (46). Mit 24 ergatterten Punkten steht der Gast auf Tabellenplatz neun. TuS Rein verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

Mit insgesamt 38 Zählern befindet sich SV Pachern voll in der Spur. Die Formkurve von TuS Installationen Beranek Rein dagegen zeigt nach unten.

Pachern tritt am kommenden Freitag bei SC PORR Unterpremstätten an, TuS Rein empfängt am selben Tag USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer Pachern

"´Wir haben es uns unnötig schwer gemacht - wir haben einfach über lange Zeit unsere Chancen nicht verwertet. Am Ende denke ich, fünf Tore muss man auch erst einmal erzielen, auch wenn es erst am Ende war. Nächste Woche folgt das schwere Spiel gegen den Konkurrenten in Unterpremstätten - darauf sind wir ab sofort fixiert!"

Aufstellungen: SV SMB Pachern: Ralf Pripfl, Felix Müller, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Sami Ribo, Sergej Paronjan, Christian Czerny, Kevin Masser, Atilla Okan Saro

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Mateo Cosic, Tadej Pirtovsek - Moritz Görgl, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Jonas Bauer, Florian Steinscherer - Daniel Krenn, Michael Stoimaier

Ersatzspieler: Erwin Rinner, Rauscher Paul, Valentin Strommer, Patrick Moisenbichler, Kilian Teissl, Deni Straus

Trainer: Mag. Marcelo Zeiner Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – TuS Installationen Beranek Rein, 5:2 (1:0)

95 Christoph Fuchs 5:2

93 Paul Jury 4:2

75 Atilla Okan Saro 3:2

68 Michael Stoimaier 2:2

62 Paul Jury 2:1

54 Daniel Krenn 1:1

19 Paul Jury 1:0

