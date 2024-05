SV Gössendorf triumphiert mit 5:1 über SK Werndorf - wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Details Samstag, 25. Mai 2024 00:46

In einer spektakulären Partie der 24. Runde in der Oberliga Mitte gelang es dem SV Gössendorf, einen frühen Rückstand gegen SK Werndorf in einen beeindruckenden 5:1-Sieg umzuwandeln. Der Heimsieg stärkt die Position von Gössendorf im Kampf gegen den Abstieg, während Werndorf trotz der Niederlage in der Tabelle gesichert bleibt. Für den Gastgeber heißt es auch in den letzten beiden Partien Punkte zu sammeln, es geht eng her im Abstiegskampf.

Es heißt weierhin Punkte sammeln für den SV Gössendorf - noch ist man nicht durch

Werndorf führt zur Pause knapp mit 1:0 - alles offen beim Südderby

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei SV Gössendorf von Beginn an Druck machte. Schon in der 13. Minute verzeichnete Anel Hukic einen Lattenkopfball, ein erster Warnschuss, der die Ambitionen der Heimmannschaft unterstrich. Trotz weiterer Chancen durch David Ruchti und Elias Pötsch, die beide ihre Möglichkeiten in der 20. Minute nicht nutzen konnten, blieb das erste Tor jedoch aus. Werndorf zeigte sich effektiver: In der 26. Minute brachte Gianluca Kassler die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung, eine Überraschung, die den Spielfluss von Gössendorf kurzzeitig störte. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Gössendorf dreht auf und trifft und trifft - am Ende steht ein 5:1

Die Wende begann kurz nach der Halbzeitpause, als Anel Hukic in der 49. Minute mit einem spektakulären Treffer ins Kreuzeck den Ausgleich erzielte. Nur neun Minuten später legte Hukic nach einer großartigen Vorarbeit von Fabian Riegler das zweite Tor nach. Die Stimmung auf dem Platz kippte, und Gössendorf übernahm vollends die Kontrolle über das Spiel. In der 62. Minute erhöhte Elias Pötsch auf 3:1, nachdem er von Anel Hukic ideal bedient wurde.

Ein unglaublicher pass mit Außenrisst von David Ruchti hinter die Abwehr, Anel Hukic spielt quer und Pötsch krönt seine super Leistung mit einem tollen Tor. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Nur elf Minuten später sorgte Sandro Wolf mit einem kraftvollen Distanzschuss für das 4:1, eine Vorentscheidung, die den Gössendorfern sichtlich noch mehr Selbstvertrauen gab.

Den Schlusspunkt setzte Amer Habibovic, der in der 77. Minute einen Elfmeter souverän zum 5:1-Endstand verwandelte. Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen dominierenden SV Gössendorf, der den frühen Rückstand eindrucksvoll wettmachte und das Spiel klar für sich entschied.

Als das Spiel in der 91. Minute abgepfiffen wurde, feierten die Spieler und Fans von Gössendorf ausgelassen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieser Sieg war nicht nur ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Abstieg, sondern auch ein Beweis für den Kampfgeist und die Entschlossenheit der Mannschaft. SK Werndorf, obwohl in der ersten Halbzeit stark, konnte die Dynamik nicht aufrechterhalten und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

Die Gössendorfer haben heute ihre Chancen genutzt und ein tolles Spiel abgeliefert. Ticker Oberliga Mitte, Ticker-Reporter

Gössendorf empfängt am nächsten Freitag Gratkorn. Werndorf hat ebenso ein Heimspiel und Frohnleiten als Gast.

Stimme zum Spiel:

Alex Köhler - Sportlicher Leiter Gössendorf

„Trotz des Rückstands haben unsere Jungs in der zweiten Halbzeit alles riskiert und tolle Tore herausgespielt. Nun haben wir in es den zwei Endspielen in der eigenen Hand und werden gemeinsam alles für den Klassenerhalt geben.“

Aufstellungen:

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K), Marko Stojadinovic, Elias Pötsch, Amer Habibovic, Marco Langer, Fabian Riegler, Dominik Degen, David Ruchti, Julian Selmeister, Stefan Rinner, Anel Hukic

Ersatzspieler: Mladen Vasic, Stefan Pöhler, Martin Kolb, Fabian Fleck, Sandro Wolf, Jakob Urlep

Trainer: Daniel Hofer

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Lukas Hochfellner - Alexander Franz Kienleitner, Stefan Sperdin, Alexander Plhak, Andreas Bauer, Daniel Pinnitsch - Hansjörg Alter (K), Simeone Schönet, Gjin Gjinaj, Mario Fina - Gianluca Kassler

Ersatzspieler: Thomas Maierhofer, David Lindner, Sebastian Kropf, Andreas Fischer, Thomas Heine, Christof Hamma

Trainer: Christoph Maurer

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gössendorf : Werndorf - 5:1 (0:1)

77 Amer Habibovic 5:1

73 Sandro Wolf 4:1

62 Elias Pötsch 3:1

58 Anel Hukic 2:1

49 Anel Hukic 1:1

26 Gianluca Kassler 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.