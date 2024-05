Kein Sieger im Spitzenspiel - Mooskirchen und Premstätten trennen sich 1:1

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:20

Im Rahmen der 24. Runde der Oberliga Mitte traf der USV Mooskirchen auf den SC Unterpremstätten in einem Spiel, das aufgrund der Ausgangssituation viel Spannung und Kampfgeist versprach. Beide Teams zeigten über die gesamte Spielzeit eine engagierte Leistung, die schließlich in einem 1:1-Unentschieden endete. Almin Veladzic und Stefan Kirchberger, die jeweils für ihre Teams trafen, zeigten nebenbei starke Leistungen und waren immer aktiv.

Almin Veladzic traf zur Führung der Gastgeber - der SCU antwortete binnen kurzer Zeit

Ein hart umkämpfter erstes Durchgang - gute Chancen - keine Tore

Die Partie begann dynamisch mit einem frühen Angriffsdrang von USV Mooskirchen, die das Spielgeschehen in den ersten Minuten dominierten. Trotz mehrerer guter Chancen gelang es dem Heimteam jedoch nicht, den Ball im Netz zu versenken. Wallner und Rotschedl mit ihren Möglichkeiten seien da genannt.

Stangenschuss - Uiii, das war knapp Bolzplatzprinzessin, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Unterpremstätten hielten energisch dagegen und erarbeiteten sich gegen Ende der ersten Halbzeit ein leichtes Übergewicht, konnten aber ebenfalls keine ihrer Chancen nutzen, was zu einem Halbzeitstand von 0:0 führte.

Die Tore fallen nach der Pause

Unmittelbar nach der Pause brachte Almin Veladzic die Gastgeber in der 51. Minute in Führung. Nach einem gut getimten Pass netzte er gekonnt ein und brachte die 350 Fans von Mooskirchen zum Jubeln. Diese Freude war jedoch von kurzer Dauer, denn Stefan Kirchberger glich nur zwei Minuten später für Unterpremstätten aus. Er verwandelte eine scharfe Hereingabe mit einer präzisen Direktabnahme - nun stand es in der Spitzenpartie 1:1.

Lorber zeigt seine ganze Klasse - Ulrich ebenso überragend

Nach dem Ausgleich wurde das Spiel zunehmend offener, wobei beide Mannschaften nach der Führung strebten. USV Mooskirchen drängte besonders in der letzten halben Stunde vehement auf das zweite Tor. Mehrere Großchancen wurden durch die Stürmer Pascal Wallner und Julian Eccher kreiert, jedoch ohne Erfolg. Die Defensive von SC Unterpremstätten, angeführt von einem starken Auftritt des Torhüters Lorber und Cedric Ulrich, hielt stand und verhinderte weitere Gegentore.

Schuss, Nachsschuss, Schuss - der Ball will nicht ins Tor Bolzplatzprinzessin, Ticker-Reporter

In den Schlussminuten des Spiels hatten beide Teams noch Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, aber letztlich fehlte es an der nötigen Präzision im Abschluss. Besonders hervorzuheben sind in dieser Phase die Leistungen von Nico Scharller und Wolfgang Taucher von Mooskirchen, die eine solide Defensive zeigten und viele Angriffe von Unterpremstätten neutralisieren konnten.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Als das Spiel schließlich nach fünf Minuten Nachspielzeit endete, reflektierte das 1:1-Unentschieden den ausgeglichenen Charakter des Matches, bei dem beide Mannschaften ihre Momente hatten, aber keiner die Oberhand gewinnen konnte. Dieses Ergebnis lässt beide Teams weiterhin im obersten Berich der Tabelle, weiterhin mit Hoffnungen, ihre Position in den kommenden Spielen zu verbessern.

Unterpremstätten empfängt in der nächsten Runde Rein. Mooskirchen reist zum SV Strass. Es geht weiter - es bleibt spannend!

Stimmen zum Spiel

Walther Eccher - Trainer Mooskirchen

"Die ersten 25 Minuten haben klar uns gehört und wir müssten führen, dann war Unterpremstätten bis zur Pause besser und könnte auch führen! Nach der Pause hatten wir die klareren Torchancen und konnten die Führung dann leider nicht nach Hause spielen! In Summe war es beidseitig ein sehr sehr gutes Oberligaspiel!"

Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

"Das war endlich wieder ein spielerisch starker Auftritt von uns.

Aufgrund der guten Torchancen auf beiden Seiten geht das Unentschieden in Ordnung."

Aufstellungen:

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher, Michael Paier, Nico Scharler - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Lukas Dengg, Almin Veladzic - Daniel Resch (K), Pascal Wallner

Ersatzspieler: Simon Monsberger, Julian Eccher, Dominik Hartner, Marcel Klampfl, Sebastian Knaus, Niclas Grinschgl

Trainer: Walther Eccher

SC PORR Unterpremstätten: Constantin Lorber - Florian Rupp, Andreas Hafellner, Safet Tadzic - Cedric Ulrich, Stefan Kirchberger (K), Ammar Parlic, Stefan Kaier, Patrick Rupprecht, Philipp Pagger - Roland Hartmann

Ersatzspieler: Marco Daniel, Enis Pajalic, Sandro Hofer, Alhassan Ahmed, Dominic Summer, Aleksander Domjanic

Trainer: Thomas Neuhold

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: USV Mooskirchen : Unterpremstätten - 1:1 (0:0)

53 Stefan Kirchberger 1:1

51 Almin Veladzic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.