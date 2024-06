Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft: Rebenland siegt in Bärnbach und setzt Coach Kerpicz ein Denkmal

Details Freitag, 07. Juni 2024 21:11

Zu einem spannenden Abstiegsshowdown kam es in der 26. Runde der Oberliga Mitte. Dabei setzte sich die SU Rebenland auswärts mit 3:1 gegen ATUS Bärnbach durch. Die Gäste legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Sieg, während Bärnbach trotz einiger Chancen und einem späten Tor nur noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Die Begegnung fand unter interessierten Blicken der Fans statt und bot zahlreiche spannende Momente.

Die SU Rebenland feierte den Klassenerhalt wie einen Meistertitel

Rebenland dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann pünktlich und die Gäste aus Rebenland zeigten von Anfang an, dass sie entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. Bereits in der 13. Minute verzeichnete Rebenland zwei Distanzschüsse, die jedoch beide das Ziel verfehlten, wobei der Torhüter von Bärnbach, Tom Rieger, aufmerksam blieb und bereit gewesen wäre einzugreifen.

In der 17. Minute zeigte Rieger dann seine Klasse mit einer großartigen Parade, die Bärnbach zunächst im Spiel hielt. Doch der Druck der Gäste sollte sich bald auszahlen. In der 30. Minute erzielte Rok Koren das 0:1 für SU Rebenland, was die Gäste in eine komfortable Position brachte.

Bärnbach versuchte zu reagieren und hatte in der 38. Minute durch Lukas Rabitsch eine gute Chance, doch es fehlte das nötige Quäntchen Glück. Nur fünf Minuten später, in der 33. Minute, erhöhte David Hrastnik für Rebenland auf 0:2. Mit diesem Stand gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause, während die Schiedsrichter aufgrund ihrer Entscheidungen von einigen Heimfans stark kritisiert wurden.

Coach Roland Kerpicz hat seit der Übernahme mit der SU Rebenland in sieben Runden 13 Punkte geholt und damit dem Verein den Verbleib in der Oberliga gesichert.

Bärnbach kämpft und trifft - aber zu spät - Rebenland bleibt überlegen

Nach der Pause erwischte Rebenland erneut den besseren Start. Bereits in der 47. Minute war es wieder David Hrastnik, der nach einer gelungenen Aktion das 0:3 für die Gäste erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte.

ATUS Bärnbach ließ sich dennoch nicht entmutigen und bemühte sich weiterhin, ins Spiel zurückzufinden. In der 79. Minute wurde der Einsatz belohnt, als Patrick Hausegger für die Gastgeber zum 1:3 traf. Dieser Treffer gab Bärnbach nochmals Auftrieb, aber die Zeit lief ihnen davon.

Kurz vor dem Ende des Spiels, in der 89. Minute, musste Bärnbach einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Philipp Rabitsch mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Dies besiegelte endgültig die Niederlage der Gastgeber.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 91 Minuten ab und SU Rebenland konnte einen verdienten 3:1-Auswärtssieg feiern. Trotz einiger vielversprechender Momente und großem Einsatz konnte ATUS Bärnbach die frühe Dominanz der Gäste nicht mehr ausgleichen.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Rebenland:

"Das Spiel hat die Entwicklung widergespiegelt. Wir haben richtig geilen Fußball gespielt und extrem guten Teamspirit entwickelt. Wir haben in sieben Runden 13 Punkte gemacht und davon aber gegen vier der Top-6-Mannschaften gespielt. Ich bin sehr stolz auf meine Truppe und hoffe das Rebenland noch lange in der Oberliga verbleibt."

Oberliga Mitte: Bärnbach : Rebenland - 1:3 (0:2)

79 Patrick Hausegger 1:3

47 David Hrastnik 0:3

33 David Hrastnik 0:2

30 Rok Koren 0:1

by René Dretnik

Fotos: SU Rebenland

