SC Unterpremstätten siegt souverän bei Absteiger FC Gratkorn

Am heutigen Freitag setzte sich der SC Unterpremstätten in der Oberliga Mitte (STMK) klar mit 3:0 gegen den FC Gratkorn durch. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0. Die zweite Hälfte brachte dann die endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste, die ihre Überlegenheit durch zwei weitere Tore unterstrichen. Gratkorn hatte zwar seine Chancen, konnte aber keine davon nutzen.

Erste Halbzeit: Unterpremstätten macht Druck

Das Spiel begann ruhig, beide Teams tasteten sich zunächst im Mittelfeld ab. Die erste erwähnenswerte Aktion des Spiels ließ bis zur 22. Minute auf sich warten, als Amar Parlic vom SC Unterpremstätten eine gute Gelegenheit nicht nutzen konnte. Zwei Minuten später hatte Patrick Rupprecht eine hochkarätige Chance, die er ebenfalls vergab. Der SC Unterpremstätten machte früh klar, dass sie das Spiel dominieren wollten.

In der 27. Minute eroberte Rupprecht im Mittelfeld den Ball, spielte auf Roland Hartmann, der den freistehenden Stürmer bediente. Dieser vertändelte jedoch die Chance, da er sich den Ball auf den linken Fuß legen wollte. Gratkorn kam in der 38. Minute erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor und vor dem Torhüter von Unterpremstätten. Kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen dann der verdiente Führungstreffer: Amar Parlic traf in der 44. Minute zum 0:1. Mit dieser Führung ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Unterpremstätten macht alles klar

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute erhöhte Patrick Rupprecht auf 0:2 für den SC Unterpremstätten. Gratkorn hatte dem wenig entgegenzusetzen und fand kaum Mittel gegen die kompakt stehende Abwehr der Gäste. Trotz einiger guter Aktionen, wie einem Schuss von Roland Hartmann, den der Gratkorner Torhüter stark parierte, blieb Unterpremstätten die dominierende Mannschaft.

In der 61. Minute machte Roland Hartmann alles klar: Mit einem weiteren Treffer erhöhte er auf 0:3 und besiegelte damit den Sieg für Unterpremstätten. Der FC Gratkorn hatte in der Folgezeit noch einige Chancen, kam aber nicht zum Torerfolg. In der 72. Minute vergab ein Gratkorner Spieler eine Riesenchance, als er den Ball über das leere Tor schoss. Auch in der 74. Minute konnte der FC Gratkorn den Ball nicht im Tor unterbringen, nachdem die Abwehr einen Fehler gemacht hatte. Eine starke Kopfballchance in der 79. Minute wurde ebenfalls nicht genutzt.

In der 85. Minute hatte die Heimmannschaft nochmals eine gute Gelegenheit, doch auch diese blieb ungenutzt. Am Ende blieb es beim verdienten 0:3-Auswärtssieg für den SC Unterpremstätten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Rene Grafoner (805 Bonuspunkte)

Oberliga Mitte: Gratkorn : Unterpremstätten - 0:3 (0:1)

61 Roland Hartmann 0:3

46 Patrick Rupprecht 0:2

44 Ammar Parlic 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Rene Grafoner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.