Des einen Freud', des andern Leid: Frohnleiten fixiert Meistertitel und schickt Gössendorf in die Relegation!

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:50

In der finalen 26. Runde der Oberliga Mitte setzte sich der SV Frohnleiten mit 3:1 gegen den SV Gössendorf durch. Das Heimteam dominierte von Beginn an und konnte bereits in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Trotz eines späten Elfmetertores für die Gäste war der Sieg für Frohnleiten nie wirklich in Gefahr. Damit sicherte sich das Team den Meistertitel. Eine bittere Pille für die Gössendorfer - sie müssen nun in die Relegation, um den Klassenerhalt zu wahren.

Starker Beginn von SV Frohnleiten

Der SV Frohnleiten legte einen Blitzstart hin. Das Spiel wurde um 18:30 Uhr angepfiffen und schon nach zehn Minuten konnte das Heimteam jubeln. Dominik Traxler brachte den SV Frohnleiten mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Die frühe Führung gab den Gastgebern das nötige Selbstvertrauen, um das Spielgeschehen zu kontrollieren.

Die Gäste aus Gössendorf versuchten, sich nach dem frühen Rückstand zu sammeln und ins Spiel zu finden. Allerdings erwies sich die Defensive des SV Frohnleiten als äußerst stabil und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Auch der schwierige Platz, der aufgrund der Wetterbedingungen stellenweise unter Wasser stand, machte es den Gästen nicht einfacher.

Frohnleiten baut die Führung aus

Nach dem Seitenwechsel setzte der SV Frohnleiten seinen dominanten Auftritt fort. In der 69. Minute war es Marc Wagner, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Der Stürmer zeigte erneut seine Torjägerqualitäten und ließ dem Gästetorhüter keine Chance. Nur wenige Minuten später, in der 75. Minute, konnte Wagner seinen Doppelpack schnüren. Diesmal war es jedoch Matteo Kraxner, der die Vorlage gab und somit zum 3:0 traf.

Der SV Gössendorf versuchte, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, und wurde schließlich in der 78. Minute belohnt. Ein unnötiges Foul von Lukas Mario Derler im Strafraum führte zu einem Elfmeter für die Gäste. Anel Hukic trat an und verwandelte sicher zum 3:1. Dieser Treffer konnte jedoch den Spielfluss des SV Frohnleiten nicht mehr ernsthaft gefährden.

Meistermacher Patrick Wolf steigt mit Frohnleiten in die Landesliga auf

Die letzten Minuten der Partie verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der SV Frohnleiten verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Chancen zu. Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und die Hausherren konnten sich über einen verdienten 3:1-Sieg freuen.

Mit diesem Erfolg festigte der SV Frohnleiten seine Position in der Tabelle und zeigte eine starke Leistung vor heimischem Publikum. Der SV Gössendorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage auf die kommenden Spiele konzentrieren, um weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Es ist unglaublich, was in dieser Saison alles passiert ist. Unser Kapitän musste mit dem Leben kämpfen und trotzdem haben die Jungs, wenn sie am Platz waren, alles abgerufen. Man muss hier auch einmal erwähnen, was junge Menschen, durchgestanden haben und trotzdem versucht haben, den Fokus auf Fußball zu lenken, wo es eigentlich wichtigere Sachen im Leben gibt. Deshalb ist der Titel umso schöner."

Robert Jerovsek, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Die Entscheidung über unsere Platzierung ist nicht heute gefallen. Wir haben gegen den Meister gespielt und da darf man auch verlieren. Morgen wird es sich entscheiden, gegen wir die Relegation bestreiten. Auf diese beiden Spiele legen wir jetzt unseren Fokus."

Oberliga Mitte: Frohnleiten : Gössendorf - 3:1 (1:0)

78 Anel Hukic 3:1

75 Matteo Kraxner 3:0

69 Marc Wagner 2:0

10 Dominik Traxler 1:0

by René Dretnik

Foto: SV Frohnleiten

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.