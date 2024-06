Derbysieg in letzer Minute: USV Gabersdorf gewinnt gegen SV Gleinstätten

Details Samstag, 08. Juni 2024 09:46

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der 26. Runde setzte sich der Favorit und Derbyschreck USV Gabersdorf knapp mit 1:0 gegen den SV Gleinstätten durch. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als Christoph Koinegg den entscheidenden Treffer per Kopf erzielte. Das Spiel war von Anfang an hart umkämpft und bot den Zuschauern trotz torloser erster Halbzeit zahlreiche aufregende Momente.

Jochen Zadravec holt mit seinen Gabersdorfern den vereinsinternen Punkterekord in der Oberliga

Verhaltener Beginn und Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann ruhig, doch bereits in der 11. Minute gab es die erste nennenswerte Chance für den Gastgeber. Marco Luttenberger versuchte es aus etwa 35 Metern mit einem sehenswerten Lupfer, doch der Ball ging knapp über das Tor des SV Gleinstätten. Beide Teams bemühten sich in der Folge um Kontrolle im Mittelfeld, ohne dabei größere Torchancen herauszuspielen.

In der 25. Minute nahm das Spiel an Fahrt auf, doch echte Torchancen blieben zunächst Mangelware. Die Fans des SV Gleinstätten machten sich bemerkbar, als ihr Publikumsliebling Leon Koller am Ball war. Die Atmosphäre im Stadion war elektrisierend und sorgte für einen zusätzlichen Motivationsschub auf dem Spielfeld. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Gleinstätten die große Möglichkeit zur Führung. In der 43. Minute vergab ein Spieler im 1-gegen-1 mit dem Gabersdorf-Keeper Andreas Steirer, als ihm beim Lupfen die Nerven versagten.

Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Kabinen, doch die zweite Halbzeit sollte den Zuschauern einiges bieten.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Wiederbeginn kamen beide Teams mit frischem Elan aus der Kabine. Das Spiel selbst gewann weiter an Intensität. Die Fans des SV Gleinstätten feuerten ihr Team lautstark an, besonders wenn der Schwarm der Fans, Koller am Ball war, was in der 63. Minute besonders auffiel.

In der 78. Minute hatte erneut Luttenberger eine gute Möglichkeit, doch der Keeper des SV Gleinstätten, Ernej Ornik, konnte seinen Schuss hervorragend parieren. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Teams auf den Siegtreffer drängten.

Spielentscheidung in der Nachspielzeit

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich schließlich in der Nachspielzeit. In der 90. Minute gelang Christoph Koinegg der späte Siegtreffer für den USV Gabersdorf. Er setzte sich nach einer Flanke im Strafraum durch und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Die Erlösung war greifbar und die Fans des Gastgebers jubelten ausgelassen.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute stand der knappe 1:0-Sieg für den USV Gabersdorf fest.

Das Spiel bot den Zuschauern alles, was ein spannendes Fußballspiel ausmacht: intensive Zweikämpfe, großartige Paraden und ein Last-Minute-Tor. Die Fans beider Lager sorgten für eine großartige Stimmung und machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Der USV Gabersdorf konnte sich am Ende über drei hart erkämpfte Punkte freuen und bleibt weiterhin die Nummer Eins des Bezirkes Leibnitz in der Oberliga.

Stimme zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gabersdorf:

"Das war ein klassisches Letzrundenspiel. Gleinstätten ist sehr tief gestanden und wir hatten nicht die richtigen Lösungen parat. Das Ergebnis ist aber dennoch gerecht ausgefallen. Ich bin mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. Das Team hat den Punkterekord in der Oberliga geknackt."

Oberliga Mitte: Gabersdorf : Gleinstätten - 1:0 (0:0)

91 Christoph Koinegg 1:0

