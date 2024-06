Ausrufezeichen! TuS Rein triumphiert über SV Strass mit deutlichem 4:0

Details Samstag, 08. Juni 2024 09:43

Der TuS Installationen Beranek Rein hat im Saisonfinale einen souveränen 4:0-Sieg gegen den SV Strass eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Erfolg, ehe sie in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen ließ und das Ergebnis weiter ausbaute.

Blitzstart für TuS Rein

Schon in den ersten Minuten zeigten die Gastgeber, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. In der 7. Minute wurde der ambitionierte Beginn belohnt: Nach einem perfekten Pass von Krenn war es Moritz Görgl, der zum 1:0 traf und damit den Torreigen eröffnete.

Die frühe Führung gab dem TuS Rein weiter Auftrieb. Nur wenige Minuten später, in der 11. Minute, folgte das nächste Highlight. Ein cleverer Spielzug führte zu einem Abschluss von Kilian Teissl, der den Ball gekonnt im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Die Heimmannschaft zeigte sich in dieser Phase äußerst effizient und nutzte ihre Chancen konsequent.

Der SV Strass versuchte, ins Spiel zu finden, und hatte in der 22. Minute seinen ersten gefährlichen Abschluss. Doch Torhüter Beer war zur Stelle und verhinderte einen möglichen Anschlusstreffer. Rein blieb jedoch weiterhin dominant und hätte durch eine weitere Möglichkeit von Krenn in der 27. Minute beinahe das dritte Tor erzielt, doch der unebene Platz verhinderte dies.

Ein weiterer Kommentar in der 15. Minute unterstrich den Offensivdrang der Heimmannschaft: „Rein riskiert von Anfang an viel mehr als die Gäste“, hieß es treffend. In der 17. Minute war es dann wieder soweit: Ein sehenswerter Pass von Görgl fand Simon Sundl, der seine ganze Erfahrung ausspielte und auf 2:0 stellte.

Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Hoffnungsschimmer für den SV Strass. Bereits in der 47. Minute hatten die Gäste eine gefährliche Chance, doch der Ball ging knapp daneben. Diese Möglichkeit blieb jedoch eine der wenigen für den SV Strass, der insgesamt zu harmlos blieb.

TuS Rein hingegen behielt die Kontrolle über das Spiel. Ein Kommentar in der 55. Minute bestätigte dies: „Mittlerweile hat Rein wieder alles im Griff.“ Die Gastgeber spielten weiterhin offensiv und erarbeiteten sich Chance um Chance, wie in der 67. Minute beschrieben.

In der 71. Minute folgte schließlich das 3:0. Simon Sundl, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, schloss einen schönen Angriff ab und erhöhte damit die Führung. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt entschieden, doch die Gastgeber hatten noch nicht genug.

In der 76. Minute war es Paul Maria Christian Rauscher, der mit seinem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt setzte. Der Treffer war das Ergebnis eines weiteren gut herausgespielten Angriffs und besiegelte den klaren Sieg für TuS Rein.

Am Ende bejubelten die Spieler und Fans von TuS Rein einen verdienten 4:0-Erfolg, der ihnen einen gelungenen Saisonabschluss bescherte. Das Spiel endete offiziell in der 90. Minute und der Schlusspfiff setzte den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung der Heimmannschaft.

Stimme zum Spiel:

Michael Rückschloss, Trainer und Sportlicher Leiter Rein:

"Wir haben den Sieg aufgrund der Tabellensituation gebraucht und haben uns diesen auch verdient. Wir sind relativ schnell in Führung gegangen, haben dann gleich nachgelegt. Die Partie war sehr offen, beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten. Mit dem 3:0 war die Sache dann erledigt. Der Sieg war vielleicht ein wenig zu hoch, aber dennoch verdient."

Oberliga Mitte: TuS Rein : Strass - 4:0 (2:0)

76 Paul Maria Christian Rauscher 4:0

71 Simon Sundl 3:0

11 Kilian Teissl 2:0

7 Moritz Görgl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.