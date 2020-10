Die Katze ist aus dem Sack: ESV Knittelfeld präsentiert neuen Trainer!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 17:06

Seit dem Abgang von Trainer Robert Früstük nach dem zweiten Spieltag in der Oberliga Nord, die ersten beiden Spiele gegen Judenburg und in Bad Mitterndorf wurden in den Sand gesetzt, war der ESV Knittelfeld "führerlos" unterwegs. In dieser Zeite war Sportchef Martin Rosol derjenige, der an der Seitenoutlinie das Sagen hat. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: aus vier Partien kann man 6 Punkte auf die Habenseite bringen. Aber jetzt wird der neue Coach präsentiert, der die Eisenbahner in den noch 7 ausstehenden Begegnungen wieder in die Spur bringen soll.

(Roland Gach sieht seiner neuen Aufgabe als Trainer beim ESV Knittelfeld voller Zuversicht entgegen)

Beim Ex-Verein geht es los

Der neue starke Mann auf der ESV Knittelfeld-Trainerbank heißt Roland Gach, der kein Unbekannter im Murtaler Fußball-Geschehen ist. Der 44-jährige war schon desöfteren als erfolgreicher "Feuerwehrmann" tätig. In St. Lorenzen/Kn, in Pöls und zuletzt in Obdach schaffte er es immer wieder, erfolgreich zu coachen. Momentan ist er gerade dabei in Lindabrunn die Trainer-A-Lizenz abzulegen. "In erster Linie geht es einmal darum, dass wir allesamt munterer zur Sache gehen bzw. dass es gelingt aus dem Herbst-Restprogramm noch das bestmögliche herauszuholen. Was heißt, dass es darum geht, wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden und nach Möglichkeit letztlich einen Platz im gesicherten Mittelfeld zu belegen. Dabei gilt es aber auch, dass wir in der Entwicklung einen Schritt nach vorne tätigen", so Neo-Trainer Roland Gach, der schon darauf brennt, sein erstes Training am Montag zu leiten. Sein Debüt auf der Knittelfelder Trainerbank gibt er am Samstag, 10. Oktober um 15:00 Uhr beim FC Obdach. Jener Verein, bei dem er zuletzt unter Vertrag gestanden war.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo