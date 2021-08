Ballermänner: Judenburg verpasst auch Kindberg-Mürzhofen fünf Stück

Details Samstag, 14. August 2021 05:15

Der FC Stadtwerke Judenburg gewann beim FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen mit 5:2 und fuhr damit bereits den zweiten Sieg in dieser Saison in der Oberliga Nord ein. Schon am ersten Spieltag konnte Judenburg zuhause gegen Unzmarkt das selbe Resultat einfahren. Da deutet doch einiges darauf hin, dass man bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wörtchen mitplaudern wird. Für die Mürztaler war das nach dem Coronaschock die erste Partie. Demnach gilt es abzuwarten, welche Aussagekraft diese Niederlage wirklich hat.

Vorerst können die Hausherren Parole bieten

Einmal mehr bestätigen die Judenburger, dass man zu den heißen Titelaktien zählt. Denn die Mürztaler, am eigenen Platz zu dominieren, da gehört schon etwas dazu. Das Spiel beginnt programmgemäß für die Schöggl-Truppe. Der 20-jährige Levin Pejicic, der GAK-Vergangenheit aufweist, ist es, der die Gäste bereits in der 7. Minute mit 0:1 in Führung bringt. Sind die Judenburger einmal vorangeht, wird es für das Gegenüber doppelt schwer. Eben weil es ratsam ist, etwas für das Spiel beizutragen. Was dann wieder verstärkt Freiräume mit sich bringt, die eine spielstarke Mannschaft auch zu nützen weiß. Aber den Kindbergern gelingt in der 17. Minute der Ausgleich. Kapitän Manuel Trost trifft per Elfmeter zum 1:1. Dann kommt eine Phase die ausgeglichen verläuft. Treffer gibt es vorerst keinen mehr - Halbzeitstand: 1:1.

(Judenburg-Kapitän Christian Ritzmaier, der bereits viermal getroffen hat, gibt unmissverständlich die Richtung vor)

Judenburg lässt nun nichts mehr anbrennen

Im zweiten Durchgang fabrizieren die Gäste dann Nägel mit Köpfen. Mit einem geradlinigen Angriffsspiel gelingt es die Pitter-Schützlinge klar in die Schranken zu weisen. Was sich dann auch in Zählbaren ablesen lässt. In der 59. Minute schnürt Pejicic seinen Doppelpack und bringt die Judenburger mit 1:2 in Führung. Diesen Vorsprung gibt man nachfolgend nicht mehr aus der Hand. Ganz im Gegenteil, man lässt Ball und Gegner laufen und erzielt weitere Tore. Daniel Hirzberger (69.) und Markus Zmugg (74.) sorgen mit zwei weiteren Treffern für klare Fronten - neuer Spielstand: 1:4. Aber der Torhunger ist beiderseits noch nicht gestillt. Florian Hoppl (91.) und Christian Ritzmaier (92.) sorgen letztlich für den deutlichen 2:5-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wölfler, Funktionär Judenburg:

"Trotz des deutlich Auswärtserfolgs ist noch einiges an Luft nach oben gegeben. Gelingt es das auszuschöpfen, ist der eingeschlagene Weg, mit Sicherheit der richtige. Natürlich ist es unser Vorhaben mit Judenburg, am besten gleich in dieser Spielzeit, in die Landesliga aufzusteigen."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Judenburg, 2:5 (1:1)

7 Levin Pejicic 0:1

17 Manuel Trost/Elfmeter 1:1

59 Levin Pejicic 1:2

69 Daniel Hirzberger 1:3

74 Markus Zmugg 1:4

91 Florian Hoppl 2:4

92 Christian Ritzmaier 2:5

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

