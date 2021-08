Kanoniere unter sich: Acht Volltreffer bei Schladming gegen ESV Knittelfeld

Details Samstag, 14. August 2021 05:50

ESV Knittelfeld steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor in der Oberliga Nord beim FC Schladming mit 3:5. Damit darf der Saisonstart der Schladminger, nach dem Derbysieg in Irdning, als vollauf gelungen bezeichnet werden. Die Planaistädter wird man schon mit auf der Rechnung haben müssen, wenn es darum geht die vorderen Plätze zu vergeben. Da sind auch die Knittelfelder zu erwarten, die zumindest in Reichweite eines Punktes waren.

Beide Teams wolle drei Punkte verbuchen

Beide Mannschaften suchen ihr Heil vom Start weg in der Offensive. Zur Freude der Besucher, die ein rassiges Oberligaspiel präsentiert bekommen. Schon in den Anfangsminute kommt es da wie dort zu einer großen Chance. Aber vorerst ist das Visier noch nicht entsprechend eingestellt. Ein Umstand, der sich aber rasch ändern sollte. Kommt es doch nachfolgend gleich zu acht Treffern. Den Anfang macht Michael Wolf, der einen Freistoßball in der 19. Minute zum 0:1 versenkt. Aber die Planaistädter wissen bald schon eine Antwort zu geben. Christoph Schwarz trifft nach einer gespielten halben Stunde zum 1:1-Ausgleich. Und das muntere Bestschießen findet seine Fortsetzung. Vom Ankick weg bringt Zachorjansky die Susic-Truppe wieder voran. Praktisch mit dem Pausenpfiff kommt es dann zum 2:2. Nach Petscharnig-Vorlage ist es Adrian Weiss, der sich in die Schützenliste eintragen kann.

(In der 75. Minute geht Schladming erstmalig mit 4:3 in Führung - Torschütze: Daniel Krammel)

Insgesamt zappelt das Leder achtmal im Netz

Gerade einmal drei Minuten nach Wiederbeginn gelingt es den Eisenbahnern zum dritten Mal in Führung zu gehen. Dejan Nikolic zeichnet für das 2:3 verantwortlich. Aber die Gäste können auch diesen Vorsprung nicht festhalten. So gelingt es Sebastian Auer in der 63. Minute den 3:3-Gleichstand herzustellen. Die Begegnung wogt weiterhin hin und her. Wohin wird das Pendel nun in der Schlussviertelstunde ausschlagen? Das bessere Ende sollten letztlich die Burgsteiner-Schützlinge haben. Denn in der 75. Minute trifft Daniel Krammel nach einer sehenswerten Einzelaktion zum 4:3. In der 80. Minute liegt das 4:4 in der Luft, das Aluminium zu verhindern weiß. Die endgültige Entscheidung fällt dann in der 85. Minute. Christoph Schwarz schnürt seinen Doppelpack - Spielendstand: 5:3.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"Die Partie hat einiges geboten bzw. sind die 300 Zuseher voll auf ihre Kosten gekommen. Knittelfeld war der erwartet schwere Gegner. Der Auftakt ist voll gelungen. Jetzt wird es wichtig sein, diese Form weiter auszuspielen."

Oberliga Nord: FC WM-Estriche Schladming – ESV Knittelfeld, 5:3 (2:2)

19 Michael Wolf 0:1

30 Christoph Schwarz 1:1

31 Christian Zachorjansky 1:2

44 Adrian Wass 2:2

48 Dejan Nikolic 2:3

63 Sebastian Auer 3:3

75 Daniel Krammel 4:3

85 Christoph Schwarz 5:3

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

