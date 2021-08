Drei Punkte eingestreift: Krieglach hat in Murau die Nase vorne

Details Montag, 09. August 2021 12:33

Bereits nach 3 Minuten hätte es die Führung für den SVU Murau geben können, doch mit super Reflex zog der Gästegoalie Michael Budl einen guten Kopfball von Markus Hebenstreit aus dem Eck. In dieser Phase spielte nur Murau, der TUS EKRO Krieglach verteidigte geschickt. In der 16. Minute gab es einen Corner für Murau, Getrümmel vor dem Krieglacher Tor, gleich 3 Schüsse der Murauer in einer Aktion wurden entweder gehalten oder geblockt.

10 Minuten danach der nächste gute Angriff der Murauer mit Stanglpass vor das Gästetor und Markus Hebenstreit verfehlte im Hineinrutschen den Ball um Millimeter. In der 28. Minute verloren die Murauer auf der Mittellinie leichtfertig den Ball, langer Pass der Krieglacher in die Tiefe, die Murauer waren nicht ganz im Bilde und Nico Petrys Schuss konnte der Murauer Schlussmann Nico Tockner noch kurz abwehren, doch am langen Eck schaltete Manuel Putz am schnellsten und drückte den Ball vom Fünfer via Innenstange in die Maschen zur 0:1 Führung. An der Spielanlage änderte sich wenig, die Murauer hatten mehr Ballbesitz, doch zu mehr als ein paar Halbchancen reichte es nicht. Ganz anders agierten die Gäste, wieder ein guter Pass in die Tiefe, der Krieglacher Stürmer wurde einen halben Meter vor dem Strafraum zu Fall gebracht, der Schiri entschied nach Rücksprache mit der Linienrichterin auf Strafstoß, eine glatte Fehlentscheidung, welche das Spiel wesentlich beeinflusste! Laurenz Täubl nahm das Geschenk dankend an und vollstreckte sicher zur 0:2 Pausenführung.



Die SVU-Kicker versuchten mit Beginn der 2. Hälfte noch einmal ins Spiel zu kommen, nach einem Corner in der 54. Minute brachte Dominic Stock aus 5 m den Ball nicht im Tor unter, die Menschenmauer vor ihm war unüberwindbar. In der 66. Minute kamen die Gäste wieder einmal vor das Murauer Tor mit einem Corner und guter Möglichkeit, doch Nico Tockner im Tor der Murauer war am Posten. Eine Minute danach gab es eine gute Freistoßmöglichkeit für Murau mittig, Entfernung 22 m, doch Markus Hebenstreit zirkelte den Ball über die Querlatte. In der 80. Minute machten die Murauer das nächste Geschenk an die Gäste zum 0:3, Laurenz Täubl nahm es am langen Eck dankend an. In der 90. Minute gelang den Heimischen der 1:3 Anschlusstreffer durch Markus Hebenstreit mit einem Flachschuss ins lange Eck. In den Schlussminuten hatten die Gäste noch zwei gute Möglichkeiten, doch der Murauer Schlussmann konnte die Duelle für sich entscheiden.

Textquelle: SVU Murau

by: Ligaportal/Roo

