Heimsieg: Kindberg-Mürzhofen gewinnt das Top-Spiel der Runde

Mit Kindberg-Mürzhofen und KSV Amateure trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Kindberg-Mürzhofen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen wusste zu überraschen und fügte dem Tabellenführer eine Niederlage zu.

Kindberg-Mürzhofen Coach René Pitter freut sich über die Leistungssteigerung seiner Mannen.

Binnen zwei Minuten netzte Kindberg-Mürzhofen zweimal ein

In einem schnellen und kampfbetonten Spiel schenkten sich die beiden Kontrahenten von Anfang an nichts. Für die 1:0-Führung war Florian Hoppl verantwortlich - der Stürmer markierte in der 25. Minute das 1:0. Nur eine Minute später erhöhte Peter Frühwirth auf 2:0 - jetzt waren die 150 Besucher aus dem Häuschen. Mit dem passablen Vorsprung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel witterte David Heindl seine Chance und verkürzte auf 1:2 für Kapfenberger SV Amateure (50.). Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich Warten - Hoppl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.).

Florian Hoppl markierte einen Doppelpack

Kurz vor Schluss traf Nico Dormann für Kindberg-Mürzhofen (93.) und sorgte für den 4:1 Enstand. Bei Kindberg-Mürzhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Durch den Erfolg rückte Kindberg-Mürz. vorübergehend auf die fünfte Position der Oberliga Nord vor. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen derzeit auf dem Konto. Kindberg-Mürzhofen ist mit diesem Sieg seit drei Spielen unbezwungen. Für die Amateure der Falken ist dieser Flop gleichbedeutend mit der zweiten Saisonniederlage.

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – Kapfenberger SV Amateure, 4:1 (2:0)

25 Florian Hoppl 1:0

26 Peter Fruehwirth 2:0

50 David Heindl 2:1

60 Florian Hoppl 3:1

93 Nico Dormann 4:1

Stimmen zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das Spiel war genauso wie es das Ergebnis widerspiegelt. Wir haben verdient gewonnen. Das war eine riesige Steigerung gegenüber den letzten Spielen!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

