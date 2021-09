Last-Minute-Erfolg: Weikl stellte den späten Sieg für Schladming her

Details Montag, 20. September 2021 17:14

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen FC Schladming und Krieglach an diesem siebten Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten fast keine vorhanden - zwei der drei Treffer fielen aus Standardsituationen

Thomas Weikl (blauer Dress) war mit seinem Tor in der Schlussminute der Matchwinner

Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten Mangelware

Die 200 Besucher im Krieglacher Sportzentrum sahen eine zerfahrene Begegnung, mit viel Ballbesitz der Gäste aus dem Ennstal. Der FC Schladming konnte aber aus der Feldhoheit kein Kapital schlagen - der letzte Pass verfehlte immer sein Ziel. Mit der ersten und einzigen Tormöglichkeit der Hausherren vollbrachte Markus Karlon das Kunststück einen Weitschuss genau in den Maschen zu platzieren und sein Team mit 1:0 in Front zu bringen. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ähnlich geführt - Schladming hatte viel Ballbesitz - Krieglach stand defensiv sehr kompakt. In der 75. Minute erlöste Adrian Wass die Gäste und erzielte den langersehnten 1:1 Ausgleichstreffer.

Die beiden Treffer für Schladming fielen erst 15 Minuten vor Schluss

Eigentlich wäre das ein gerechtes Ergebnis gewesen, allerdings hatten die Auswärtigen an diesem Spieltag noch nicht genug: Das Spiel neigte sich schon seinem Ende entgegen, als Thomas Weikl den entscheidenden Führungstreffer für Schladming erzielte (86.). Ein Eckball war seinem satten Schuss ins kurze Eck vorausgegangen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für die Gäste fest - man hatte sich gegen Krieglach durchgesetzt. Der FC Schladming setzte sich mit diesem Sieg von der TuS Krieglach ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den fünften Rang ein, während Krieglach weiterhin neun Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC WM-Estriche Schladming, 1:2 (1:0)

37 Markus Karlon 1:0

75 Adrian Wass 1:1

86 Thomas Weikl 1:2

Stimme zum Spiel:

Herwig Burgsteiner, Trainer Schladming:

"Wir waren spielbestimmend und hatten etwa 70 % Ballbesitz. Der letzte Pass kam leider nicht an. Wir hatten zwei Torchancen, Krieglach hat überhaupt nur einmal aufs Tor geschossen. Trotzdem geht der Sieg in Ordnung weil wir einfach mehr am Ball waren."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

