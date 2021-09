7:0 Kantersieg: Trofaiach bläst St. Lorenzen die Lichter aus

Details Montag, 27. September 2021 15:48

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV St. Lorenzen/Kn. und Trofaiach mit dem Endstand von 0:7. FC Trofaiach setzte sich standesgemäß gegen St. Lorenzen durch. Mit so einem Schützenfest hatte aber auch mit Sicherheit bei den eingefleischtesten Trofaiach-Fans niemand gerechnet.

Trofaiach hatte genug Grund zum Jubeln

Im ersten Durchgang hatten die Gäste zwei Stangenschüsse

Vom Start weg gab der FC Trofaiach den Ton an. Nach einer Drangphase der Gäste stellte Fabian Heilinger die Weichen für Trofaiach auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. In Minute 24 hatte Mario Rasic sein Visier noch nicht richtig eingestellt - nach einem Querpass von Eldin Omerovic haute er den Ball nur an die Querlatte - nur wenige Augenblicke später war der Stürmer erfolgreicher. Mit einem schnellen Doppelpack (26./27.) zum 3:0 schockte Rasic den SV St. Lorenzen/Kn. Trofaiach hatte aber noch lange nicht genug und spielte weiter Vollgas nach vorne. Andreas Pachner ließ nach einem Kopfball das Aluminium erbeben - Möglichkeiten hatten die Gäste also genug! Kurz vor dem Seitenwechsel legte Philipp Rabensteiner das 4:0 nach (42.) - jetzt war der Braten gegessen - Trofaiach ging mit dem 4:0 Vorsprung in die Pause.

Trofaich hatte mit St. Lorenzen kein Erbarmen

Die Gäste zeigten auch nach dem Seitenwechsel keine Gnade - Rasic (52./89.) und Rabensteiner (55.) schossen noch drei weitere Treffer. Am Ende fuhr FC Trofaiach einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Trofaiach bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man St. Lorenzen in Grund und Boden spielte. Der Sieg über St. Lorenzen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Trofaiach von Höherem träumen. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat die Lerch-Elf momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von FC Trofaiach konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien. Nach der klaren Niederlage gegen Trofaiach ist SV St. Lorenzen/Kn. weiter das defensivschwächste Team der Oberliga Nord. Aber auch die Offensive von SV St. Lorenzen/Kn. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die Murtaler bis jetzt erst neun Treffer erzielte. In dieser Saison sammelte die Hollmann-Elf bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. In den letzten Partien hatte SV St. Lorenzen/Kn. kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Oberliga Nord: SV St. Lorenzen/Kn. – FC Trofaiach, 0:7 (0:4)

16 Fabian Heilinger 0:1

26 Mario Rasic 0:2

27 Mario Rasic 0:3

42 Philipp Rabensteiner 0:4

52 Mario Rasic 0:5

55 Philipp Rabensteiner 0:6

89 Mario Rasic 0:7

Stimme zum Spiel:

Hannes Wendner, sportlicher Leiter Trofaiach:

"Aufgrund der Vielzahl an Chancen hätten wir noch höher gewinnen. Es hat einfach alles gepasst. Gegen Hinterberg wollen wir an diese Leistung anschließen."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

