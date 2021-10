2:1-Heimsieg: Krieglach überholt Irdning

Details Samstag, 02. Oktober 2021 07:54

In einer spannenden Partie setzt sich der TuS Krieglach vor 220 Besuchern gegen den ATV Irning mit 2:1 durch. Das Spiel stand zwischendurch auf Messers Schneide - am Ende fanden die Gastgeber das glücklichere Ende. Mit diesem Sieg überholt Krieglach den ATV Irdning in der Tabelle und rangiert nun an vierter Stelle.

Manuel Putz sorgte kurz vor Schluss mit seinem Treffer für den Sieg.

Krieglach ging prompt in Führung

Die Hausherren starteten gut in die Partie und gingen bereits in der 16. Minute in Führung. Markus Karlon versenkte den Ball im Netz und es stand nun 1:0. Jetzt wollten die Heimischen den Sack schnell zumachen und kamen in der 35. Minute zu einer tollen Möglichkeit: Nach einem Bilderbuchkonter scheiterte aber Manuel Putz an seinem Gegenüber Jakob Bischof - der Gästekeeper konnte diese Großchance mit Bravour vereiteln. Mit dem knappen Vorsprung für die Gastgeber ging es auch in die Kabinen - die Zuseher durften eine spannende zweite Hälfte erwarten.

Bis zum Schluss blieb die Partie spannend

Nach dem Seitenwechsel war der ATV Irdning sofort hellwach und kam unmittelbar nach dem Wiederbeginn zum Ausgleich. Nach einem Freistoß der Gegner zelebrierte Irdning einen Bilderbuchkonter - Daniel Mayrhofer gelangte an den Ball und tanzte mit einem eleganten Haken die Krieglacher Abwehr aus. Mit einem Schlenzer ins Kreuzeck sorgte er dann für das 1:1. Jetzt wurden die Gäste immer stärker und das Spiel nahm rasant an Fahrt auf. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und wollten unbedingt den Führungstreffer erzielen - das Spiel stand auf Messers Schneide. In der 87. Minute kochte es noch einmal im Sportzentrum des Ekro TuS Krieglach - Marcel Petry sorgte für den 2:1 Endstand. Ein am Ende doch glücklicher Sieg für die Hausherren.

EKRO TUS KRIEGLACH - ATV GABRIEL IRDNING 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (16. Karlon), 1:1 (47. Mayrhofer), 2:1 (87. Petry)

Liveticker TuS Krieglach gegen ATV Irdning

Stimmen zum Spiel:

Michael Gärtner, Trainer Krieglach:

"Wir hätten uns leichter getan, wenn wir den Sack vorher zugemacht hätten. Gegen Schladming haben wir geführt und dann das Gegentor bekommen. Heute war das Glück auf unserer Seite.“

