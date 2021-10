Punkteteilung: Lackmaier rettet in der Nachspielzeit den Hinterberger Punkt

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:43

SV Hinterberg und FC Schladming teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Hinterberg vom Favoriten.

Marco Lackmaier rettete Hinterberg den Punkt

Die 120 Besucher in der Autohaus Stockreiter Arena Hinterberg sahen eine Vielzahl von Torchancen auf beiden Seiten. Jedoch schafften es die Teams nicht diese im Tor unterzubringen. Entweder hatten die Stürmer ihre Visiere nicht richtig eingestellt oder die Torhüter waren nicht zu knappen. Das 0:1 fiel daher auch relativ spät - ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Daniel Krammel aufseiten von Schladming den Treffer (41.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Auch in der zweiten Hälfte ging es in ähnlicher Tonart weiter - der Ball wollte einfach nicht über die Linie - die Stürmer waren nicht in Geberlaune. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Marco Lackmaier für SV Central Dancing Hinterberg zum 1:1 traf (94.). Letztlich gingen die Heimmannschaft und FC WM-Estriche Schladming mit jeweils einem Punkt auseinander - aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten und der Ausgeglichenheit beider Teams eine gerechte Punkteteilung.

SV Hinterberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hinterberg bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV Central Dancing Hinterberg das Problem. Erst acht Treffer markierte SV Hinterberg – kein Team der Oberliga Nord ist schlechter. Einen Sieg, zwei Remis und neun Niederlagen hat Hinterberg momentan auf dem Konto. SV Central Dancing Hinterberg wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

FC Schladming hat 13 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwölf. Vier Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Schladming derzeit auf dem Konto. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier verliert FC WM-Estriche Schladming im Klassement weiter an Boden.

Am nächsten Freitag reist SV Hinterberg zu SVU Murau, zeitgleich empfängt FC Schladming ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

Markus Prein, sportlicher Leiter Stv. Hinterberg:

"Chancen waren auf beiden Seiten zur Genüge vorhanden. Es hätte auch 4:4 ausgehen können. Wir sind trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden. Das Unentschieden war gerecht."

Oberliga Nord: SV Central Dancing Hinterberg – FC WM-Estriche Schladming, 1:1 (0:1)

41 Daniel Krammel 0:1

94 Marco Lackmaier 1:1

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

