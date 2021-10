Knapper Sieg: Judenburg bleibt auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:57

Judenburg kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen SVU Murau. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FC Judenburg löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Michael Pfingstner fungierte bei beiden Treffern als Assistgeber

Bereits vom Start weg wurde der FC Judenburg seiner Favoritenrolle gerecht und übernahm sofort die Herrschaft am Feld. Viele Tormöglichkeiten der Heimischen blieben ungenützt - die ansonsten sehr treffsichere Offensive mit Klicnik, Ritzmaier und Zmugg vermochten es nicht den Ball ins Tor zu bringen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 57. Minute tankte sich Michael Pfingstner auf der linken Seite durch und setzte einen Stanglpass ab - diesen erreichte Levin Pejicic und der Stürmer traf zum 1:0. Aufgrund einiger Unkonzentriertheiten in der Judenburger Defensive kamen jetzt aber die Gäste immer mehr ins Spiel. Der Torerfolg blieb aber aus. Markus Zmugg sorgte in der 94. Minute mit dem 2:0 für die Entscheidung - er brauchte bei einer Maßflanke von Pfingstner nur mehr den Kopf hinhalten. Letzten Endes holte FC Judenburg gegen SVU Murau drei Zähler.

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen von Judenburg weiter wachsen. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Tabellenführers stets gesorgt, mehr Tore als FC Judenburg (41) markierte nämlich niemand in der Oberliga Nord. Mit dem Sieg baute FC Judenburg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Judenburg neun Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Judenburg so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt SVU Murau weiterhin den neunten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist FC Judenburg zu EKRO Tus Krieglach-Fußball, zeitgleich empfängt SVU Murau SV Central Dancing Hinterberg.

Stimme zum Spiel:

Hugo Pfeiffenberger, sportlicher Leiter Judenburg:

"Wir waren zwar über 90 Minuten überlegen haben es aber nicht geschafft, den Sack früher zu zumachen!"

Alexander Galler, Trainer Murau:

"

Oberliga Nord: FC Judenburg – SVU Murau, 2:0 (0:0)

57 Levin Pejicic 1:0

94 Markus Zmugg 2:0

