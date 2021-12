Schwankende Formkurve: ESV Knittelfeld fehlt es an Konstanz

Details Montag, 20. Dezember 2021 19:00

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Vorneweg geben Der FC Judenburg und die KSV Amateure in der Oberliga Nord den Ton an. ESV Knittelfeld weist mit einem 12-Punkte-Rückstand, am achten Platz liegend, schon einen gehörigen Abstand auf. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der ESV Knittelfeld will im Frühjahr mit mehr Konstanz auftreten.

Der sportliche Leiter Martin Rosol stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„In Anbetracht der letzten Jahre, könnten wir mit 19 Punkten nach dem Herbst schon zufrieden sein. Sind wir aber nicht unbedingt, da wir zu viele Punkte leichtfertig liegen gelassen haben. Mit mehr Konstanz (vor allem Auswärts) würden wir viel weiter vorne stehen. Mit dem momentanen Kader sollte das auch das Ziel sein. Mit vier Derby-Siegen haben wir zumindest in den direkten regionalen Duellen die Nase vorne. Leider merkt man das in der Tabelle nicht.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist trotz der unsicheren Lage gut. Wir arbeiten gemeinsam an neuen Zukunftsprojekten und versuchen den Verein nachhaltig in die richtige Richtung zu lenken.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„ESV-Legende Andi Toih wird uns in Richtung Kobenz verlassen. Auf diesem Wege nochmals alles Gute und ein großes Danke an einen besonders wertvollen Spieler und Menschen. Den Abgang kompensieren wir mit Justin Geigl, der nach Pause und Aufbau in der KM II ein Comeback in der Ersten feiern wird. Ansonsten gibt es zur Zeit keine Rochaden.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Kurzfristig besteht kein Handlungsbedarf, da alle Spieler Vereinbarungen für diese Saison haben. Wir sind auf jeder Position gut aufgestellt! Sollte es entgegen der Erwartungen, Abgänge oder Verletzte geben, werden wir natürlich handeln. Auf längere Sicht müssen wir sicher den Weg der Verjüngung des Kaders weiter gehen. Die Tormann-Frage wird uns in den nächsten Monaten vorrangig beschäftigen.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Unser Tormann Michael (Kauti) Kautschitz hat sich (beim privaten Sport) eine Schulterverletzung zugezogen. Es ist unsicher, ob er rechtzeitig zur Rückrunde fit wird. Wir werden die Genesung beobachten und rechtzeitig handeln. Ansonst sind alle Spieler fit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wollen auf jeden Fall konstanter auftreten. Dann werden wir mit Sicherheit mehr Körner einfahren, als im Herbst. Sollten wir dann unter den ersten fünf Mannschaften sein, können wir mit der Saison durchaus zufrieden sein bzw. ist das sicher ein realistisches Ziel.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„„Den Berichten über die neue Variante des Virus zufolge, kann da schon noch was auf uns zukommen. Ich denke, dass zumindest der Saisonstart auf wackeligen Beinen steht. Ich hoffe trotzdem, dass wir die Meisterschaft fertig spielen können. Schau ma mal....“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und die KSV Amas werden sich den Titel ausmachen.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Robert Tafeit

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!