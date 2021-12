Top-Hinrunde: Krieglach geigt mit im Konzert der Großen

Details Dienstag, 21. Dezember 2021 09:57

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Oberliga Nord lacht nach dem Herbst, der FC Judenburg. Mit sieben Punkten Rckstand hat sich der EKRO TUS Krieglach am dritten Tabellenplatz eingenistet. Was heißt, dass man den Mürztalern durchaus noch Außenseiter-Chancen zubilligen muss. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der TUS Krieglach war das Überraschungsteam der Hinrunde.

Der sportliche Leiter Gerald Griessler stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Durchgang ist eigentlich für uns sehr positiv gelaufen. WIr hatten es uns selbst nicht so gedacht, dass wir so erfolgreichen Herbst absolvieren."

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist bei uns sehr positiv und wir hoffen das es so bleibt.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Im Moment nur einen Abgang. Stefan Erber verlässt uns wegen seinem Zweitstudium und er wird in Graz wo spielen, weil er bei uns so nicht trainieren kann.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Man muß immer schauen und wir hoffen das wir auch passendes finden werden.Die Spieler müssen zur Mannschaft passen, weil wir ein absolut super passendes Mannschaftsgefüge haben.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Im Moment ist alles fit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Ja wir wollen an die Herbstsaison anschließen,wissen aber sehr wohl das das nicht so leicht werden wird.Ich bin aber guter Dinge.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich glaube und hoffe das es da nicht viele Komplikationen mehr geben wird. Durch die Impfung wird es wohl um einiges besser werden.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und die KSV Amateure.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Robert Tafeit

