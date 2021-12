Im Neuaufbau: Murau rangiert im Mittelfeld

Details Dienstag, 28. Dezember 2021 10:16

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Oberliga Nord lacht nach dem Herbst, der FC Judenburg. Der SVU Murau weist bereits einen 13-Punkte-Rückstand auf und ist am 9. Tabellenplatz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Mit der Arbeit von Trainer Alexander Galler ist man beim SVU Murau sehr zufrieden.

Der sportliche Leiter Werner Palli stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Grundsätzlich sehr positiv - wir haben unser Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, erreicht. In der Sommerübertrittszeit 2021 haben uns sieben Stammspieler verlassen, Zugänge hat es eigentlich keine gegeben. wir setzten auf die eigene Jugend und auf die KM II. Daraufhin haben wir unsere Ziele auf den „Klassenverbleib“ reduziert. Zusätzlich waren im Durchschnitt jeweils zwei Stammspieler verletzt. Mit Florian Meissnitzer hat sich dann ein weiterer Leistungsträger schwer verletzt (Kreuzband). Somit sind die 18 Punkte durchaus als positiv zu werten.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist aufgrund des gesicherten Mittelfeldplatzes gut, alle sind voll motiviert, halten sich derzeit privat fit. Am 10.Jänner geht es mit dem Training wieder los.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Geplant ist nichts. Vielleicht ergibt sich was, es muss aber auch passen.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Unser Kader ist mit 17 Leuten inklusive zwei Torleuten klein. Hier und da war es notwendig Spieler aus der KM II nachzuholen. Wir werden diesen Weg mit den jungen Akteuren weitergehen.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Florian Meissnitzer fehlt noch wegen des Kreuzbandrisses.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben bzw. geht es weiter darum, junge und talentierte Spieler zu integrieren.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Wir rechnen doch, dass die Meisterschaft fertiggespielt wird. Ich persönlich hoffe, dass sich noch mehr Leute impfen lassen und wir so die Pandemie in den Griff bekommen.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und KSV Amateure, Trofaiach besitzt Außenseiterchancen.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Roo

