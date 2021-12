Herbst vergeigt: Schladming lässt Tugenden vermissen

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 08:27

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Oberliga Nord lacht nach dem Herbst, der FC Judenburg. Mit nur einem Punkt Rückstand lauern aber bereits die KSV Amateure am zweiten Tabellenplatz. Einer megaspannenden Rückrunde sollte demnach nichts im Wege zu stehen. Der FC WM-Estriche Schladming ist mit satten 17 Punkten Rückstand am 11. Platz zu finden.

Einer von zwei Neuzugängen: Andre Unterberger (mitte), flankiert von Obmann Roland Kahr (links) und dem sportlichen Leiter Werner Krammel.

Der sportliche Leiter Werner Krammel stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Leider blieben wir, aufgrund vieler Umstände, weit hinter unseren Erwartungen.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung war trotz allem, positiv. Die Mannschaft wollte zeigen, dass sie besser ist, als es der aktuelle Tabellenplatz wiedergibt.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„In der Wintertransferzeit können wir zwei Neuzugänge vermelden: Andre Unterberger von Rottenmann und Akos Fodor aus Ungarn.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

"Natürlich schauen wir uns ständig nach Verstärkungen um, speziell in der Offensive.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Im Herbst hatten wir mit vielen Verletzungen zu kämpfen, wir hoffen das wir im Frühjahr wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen können.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Unser Ziel ist es wieder in die Top-5 zu kommen.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Wir alle hoffen das wieder Normalität einkehrt und wir ohne Auflagen eine faire Meisterschaft fertig spielen können. Es wäre schade, wenn aufgrund eines Lockdowns nach der Herbstrunde die Absteiger feststehen.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Für mich ist Judenburg der Favorit auf den Titel. Die Überraschung für mich war der KSV, die sind heiß, spielen einen tollen Fußball. Es bleibt spannend.“

Photocredit: FC Schladming/privat

by: Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!