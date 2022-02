"Ein Fall für zwei": In der Oberliga Nord scheint vieles voraussehbar

Details Dienstag, 22. Februar 2022 10:48

Am Samstag, 19. März ertönt auch in der Oberliga Nord der Anpfiff zum Rückrundenstart. Auf den ersten Blick scheint es, sowohl beim Kampf um den Titel, wie auch beim Klassenverbleib, dass das Ganze zum 'Fall für zwei' avanciert. Die beiden Teams mit den derzeit besten Landesliga-Aussichten sind der FC Judenburg und die KSV Amateure. Am meisten bedroht vom Abstieg in die Unterliga sind gegenwärtig der SV St. Lorenzen/Kn. und der SV Hinterberg. Das letzte Wort diesbezüglich ist aber noch nicht gesprochen. Noch sind 13 Frühjahrsspiele ausständig, noch scheint vieles möglich zu sein bzw. sollte man Überraschungen im Fußball immer miteinplanen.

Testspiele KW 07 (14. bis 20. Feber):

Judenburg - Bruck/Mur (LL) 0:4 (0:3)

KSV Amateure - Waldbach (OLS) 6:1 (1:1) Tore: Duric 3, Jus 2, Sincek

KSV Amateure - Bärnbach (OLM) 3:2 (1:0) Tore: Jus, Sekic, Markovic

Krieglach - St. Michael (LL) 1:2 (1:1) Tor: Täubl

Hitzendorf (ULM) - Obdach 2:3 (1:1) Tore: Reiter 2, K. Kovacs

Wem in der Oberliga Nord bietet sich im Frühjahr verstärkt die Möglichkeit zum Jubel?

Kindberg/Mürzhofen - St. Barbara (ULNA) 13:0 (5:0) Tore: Hoppl 5, Olschnegger 3, Paar 2, Tösch, Trost, Katzenberger

SC Liezen (LL) - Bad Mitterndorf 3:1 (1:1) Tor: Pliem

ESV Knittelfeld - Oberwölz (ULNB) 4:2 (3:0) Tore: Platzer 2. Nikolic, Früstük

Zeltweg (ULNB) - Murau 1:0 (1:0)

Irdning - Ausseerland (ULNA) 1:6 (1:3) Tor: Schweiger

Schladming - SC Liezen (LL) 0:2 (0:1)

Pöls (ULNB) - Unzmarkt 4:5 (0:3) Tore: Sekic 3, Vollmann, Miedl

Hinterberg - Bruck/Mur II (ULNB) 1:0 (0:0) Tor: Blagojevic

Thörl (ULNA) - St. Lorenzen/K. 1:2 (1:2) Tore: Key Karner, Lerchbacher

Startrunde: (Samstag, 19. März):

Krieglach - Murau / Unzmarkt - Judenburg / Obdach - ESV Knittelfeld / Trofaiach - Kindberg-Mürzhofen / Schladming - Irdning / Hinterberg - Bad Mitterndorf / KSV Amateure - St. Lorenzen/K.

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit