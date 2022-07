Krieglach: Man will erneut als "Hecht im Karpfenteich" auftreten

Details Freitag, 08. Juli 2022 18:13

Mit Ausnahme der Saison 18/19 (ULNA) war der EKRO TUS Krieglach seit dem Sommer 2012 permanent in der Oberliga Nord mit von der Partie. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Mürztaler aktuell dort bereits die zehnte Spielzeit vor der Brust haben. Zumeist waren die Krieglacher im hinteren Mittelfeld zu finden bzw. kommt man doch desöfteren mit dem Abstiegskampf in Berührung. Zuletzt aber reichte es zu einem starken 6. Tabellenplatz. Ein Rang mit dem man sich in Krieglach in der kommenden Spielzeit durchaus zufrieden zeigen würde. Sportchef Gerald Griessler stellt sich den 9 Ligaportal-Fragen:

Den Krieglachern ist auch in der anstehenden Spielzeit so einiges zum Zutrauen.

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Gerald Griessler: "Die abgelaufene Saison ist für uns eigentlich sehr gut verlaufen.Wir hatten es uns eigentlich nicht so vorgestellt."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Gerald Griessler: "Wir spielen schon lange mit der fast komplett gleichen Mannschaft, deshalb harmoniert die Mannschaft auch. Da hat jeder gewusst wie der andere tickt ( Bewegungsabläufe usw.). Es gibt aber immer wieder noch Mechanismen die noch verbessert werden können."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Gerald Griessler: "Abgänge: Putz Manuel; Oberes Feistritztal, Manuel Maierhofer; Stanz, Zugänge: Deutschmann Tom; ESV Mürzzuschlag

Ellmaier Dani; Stanz, Radoslav Baytchev; Bulgarien."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Gerald Griessler: "Wünschenswert wäre noch wenn wir einen Angreifer besetzen könnten."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Gerald Griessler: "Im Moment gibt es keinen verletzten Spieler und ich hoffe dass es uns nicht wieder so erwischt wie in der letzten Saison."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Gerald Griessler: "Für die neue Saison würde ich mir einen gesicherten Mittelfeldplatz wünschen.Nach oben würde es keine Grenzen geben, nur nichts mit dem Abstieg zu tun haben."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Gerald Griessler: "Meisterkanditaten gibt es einige. Die LL-Absteiger sind sicher nicht zu unterschätzen, KSV, Kindberg, Schladming und vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Gerald Griessler: "Mit Jürgen Klopp würde ich gerne auf eines oder mehr gehen."

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Gerald Griessler: "Für den WM-Titel kann ich nichts sagen.Da ist auch einiges möglich."

