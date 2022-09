In Geberlaune: Kindberg-Mürzhofen braust auch über ESV Knittelfeld hinweg

Details Samstag, 10. September 2022 09:38

Am 6. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld . Dabei traf der Tabellen-Vierte auf den Fünften. Die beiden Mannschaften trennen gerade einmal ein Punkt Differenz.

Kapitän Manuel Trost traf für Kindberg-Mürzhofen zweimal

Die Hausherren haben alles unter Kontrolle

Beide Mannschaften haben passabel aus den Startlöchern gefunden bzw. schafft man es sich als Verfolger zu positionieren. Zuhause sind aber doch die Mürztaler mit der Favoritenrolle behaftet bzw. gilt es für die Eisenbahner, sich entsprechend zu behaupten. Die Mürztaler können sich vom Start weg gegen die Murtaler durchsetzen. Mit einem druckvollen Angriffsspiel lassen dann auch die Treffer nicht lange auf sich warten. Peter Frühwirth (16.) und zweimal Kapitän Manuel Trost (21., 32.) tragen Sorge für eine komfortable 3:0-Halbzeitführung.

Knittelfeld steht auf verlorenen Posten

Der zweite Durchgang verläuft dann ähnlich wie der erste. Kindberg-Mürzhofen ist weiterhin das federführende Team. Die Knittelfelder sind zumeist nur am reagieren anstatt am am agieren. Florian Hoppl ist es dann der in der 77. Minute den Spielstand auf 4:0 erhöhen kann. Kurze Zeit später gelingt den Gästen zumindest das Anschlusstor. Patrick Weinberger trifft in der 80. Minute zum 4:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Kindberg-Mürzhofen am Freitag, 16. September um 19:00 Uhr in Krieglach. ESV Knittelfeld besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Bad Mitterndorf.

FC KINDBERG-MÜRZHOFEN - ESV KNITTELFELD 4:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (16. Frühwirth), 2:0 (21. Trost), 3:0 (32. Trost/Elfer), 4:0 (77. Hoppl), 4:1 (80. Weinberger)

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor! Der Sieg hätte wesentlich höher ausfallen „müssen“. Wir hatten Chancen für mindestens 2 Spiele!

Das war heute eine Topvorstellung!"

Start-Formationen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Florian Berger - Tobias Prochazka, Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner, Peter Frühwirth

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Niklas Gally, Manuel Spitzer, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder - Christian Zachorjansky (K), Jan Luca Pongratz, Ilija Tomic - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic

Stadion Kindbergdörfl, 250 Zuseher, SR: Wolfgang Pucher

Fotocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Roo