21 Spiele unbesiegt: Schladming lässt sich auch von Krieglach nicht stoppen

Details Freitag, 09. September 2022 23:31

Am 6. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC Hohenhaus Tenne Schladming auf den EKRO Tus Krieglach . Dabei traf der Tabellenführer auf den Dreizehnten bzw. Vorletzten. Die beiden Mannschaften trennen satte 12 Punkte Differenz.

Krieglach hält die Null

Die Schladminger befinden sich richtiggehend im Flow. Ist man doch seit 20 Spielen unbesiegt (nur 3 Remis) und das bei 71:21-Toren. Da erwartet die Krieglacher ein ganz hartes Stück Arbeit. Was dann auch der Fall war, die Mürztaler werden vom Start weg in die Defensive gedrängt. Mit vereinten Kräften und etwas Glück gelingt es den Krieglachern sich in der ersten Hälfte schadlos zu halten.

Schladming siegt weiter

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. Schladming ist weiterhin das federführende Team. Aber die Krieglacher investieren viel und damit gelingt es auch weiterhin die Null zu halten. Erst in der Schlussphase kommt es dann zu Treffern. Christoph Schwarz (84.) und Antonio Solaja (91.) fixieren den 2:0-Heimsieg. Der FC Schladming ist damit seit 21 Spielen in Serie unbesiegt. In der nächsten Runde gastiert Schladming am Samstag, 17. September um 16:00 Uhr bei den KSV Amateuren. Krieglach besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Kindberg-Mürzhofen.

FC SCHLADMING - TUS KRIEGLACH 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (84. Schwarz), 2:0 (91. Solaja)

Stimme zum Spiel:

Werner Krammel, Sportlicher Leiter Schladming:

"Ein Spiel von Anfang an auf ein Tor, spielten Chance um Chance heraus, leider waren wir heute nicht konsequent genug und so lließen wir Krieglach am Leben. In der zweiten Halbzeit stand der Gegner sehr tief und wir liefen teilweise zu verkrampft an und Krieglach konnte sich zwei mal gut in Szene setzen. Im Endspurt legten wir nochmals einen Zahn zu und konnten unterm Strich einen verdienten Sieg einfahren."

Start-Formationen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Akos Fodor, Daniel Krammel, Thomas Weikl, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Andre Unterberger, Christoph Schwarz

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Thomas Deutschmann, Manuel Holzer, Daniel Ellmeier, Nico Petry, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Matthias Huterer (K), Marcel Petry, Laurenz Täubl, Nico Jance

Fotocredit: FC Schladming

by: Roo