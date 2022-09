Weiße Weste hält: Rottenmann bleibt auch gegen St. Michael ungeschlagen

Details Samstag, 24. September 2022 12:49

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von SV Rottenmann gegen ESV St. Michael. St. Michael zog sich gegen Rottenmann achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Mit seinem Treffer kam der Umschwung. Thomas Waldsam (St. Michael) markierte das Tor zum 2:1.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Für das 1:0 und 2:0 war Octavian Draghici verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (14./25.). Für das erste Tor von ESV St. Michael war Thomas Waldsam verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:2 besorgte. Christoph Bracher glich nur wenig später für die Gäste aus (37.). Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich SV Rottenmann und St. Michael remis.

Mit 18 Punkten aus acht Partien ist Rottenmann noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung des Heimteams funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 22-mal zu. SV Rottenmann bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Rottenmann fünf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für SV Rottenmann bereits drei Spiele zurück.

Ein Punkt reichte ESV St. Michael, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht St. Michael auf Platz sieben. Am liebsten teilt ESV St. Michael die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies. Vor vier Spielen bejubelte St. Michael zuletzt einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Rottenmann ist FC Pabst Alko Rb Obdach (Samstag, 15:00 Uhr). ESV St. Michael misst sich am selben Tag mit FC Hohenhaus Tenne Schladming (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hannes Haberl, Trainer St. Michael:

"Wenn mir vor dem Spiel einer einen Punkt versprochen hätte, hätte ich diesen dankend angenommen. Jetzt aber muss ich sagen, dass das aufgrund des Spielverlaufs zwei verlorene Punkte waren."

Startformationen:

SV Rottenmann: Gert Bachner (K) - Luis Trujillo Alday, Oliver Toth, Vasile Tiberiu Chivoiu - Tim Jelenko, Georgi Ivanov, Rok Straus, Marco Felsner, Timotej Dodlek - Octavian Draghici, Richard Lukacs

St. Michael: Lukas Neureiter - Markus Waldsam (K), Marco Lackmaier, Thomas Waldsam, Patrick Feiel, Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher, Tobias Breidler, Andre Posch - Christoph Bracher



Paltenstadion, 200 Zuseher, Adnan Dambo

