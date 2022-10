5:0-Kantersieg: Trofaiach auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 22. Oktober 2022 21:03

Trofaiach führte ESV Knittelfeld nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Damit wurde FC Trofaiach der Favoritenrolle vollends gerecht und ist weiterhin voll auf Aufstiegskurs unterwegs.

Erfolgreiches Trofaicher Trainer-Duo: Coach Alexandru Liusu und Co-Trainer Mirnes Ramcic

Trofaiach brauchte nur acht Minuten für die Führung

Bereits nach acht Minuten ließen die Heimischen das Netz zum ersten mal zappeln. Ferdauws Soltani setzte sich auf der rechten Angriffsseite durch, übergab die Kugel an Marcel Jauk und der Mittelfeldspieler schob gekonnt ein. Kurz darauf waren die Trofaicher zu sehr damit beschäftigt Elfmter zu reklamieren - Robert Pachner wurde im 16er gestoppt - sodass sie aufs Verteidigen vergaßen. Plötzlich stand die Knittelfelder Offensivabteilung geschlossen vor Torhüter Nik Sturm, der überspielt wurde - der zurückeilende Pachner rettete in letzer Sekunde.

In Minute 19 sprintete Daniel Tragler in einen Rückpass - der Knittelfelder Goalie Marco Hopf zog die Notbremse - der Schiedsrichter musste auf Elfmeter entscheiden.Philipp Rabensteiner verwertete den Strafstoß und erhöhte auf 2:0. Die Partie lief jetzt noch hin und her, beide Teams kamen zu tollen Möglichkeiten, bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden jedoch keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Samuel Magerl markierte einen Doppelpack

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren sofort hellwach: Rabensteiner eroberte den Ball im Mittelfeld und steckte ihn auf Samuel Magerl durch und er brachte Trofaiach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). Für das 4:0 von FC Trofaiach sorgte Jakob Moritz, der in Minute 90 nach einem Eckball per Kopft zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte Trofaiach keine Gnade. Magerl markierte den fünften Treffer (93.). Letztlich feierte FC Trofaiach gegen Knittelfeld nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Trofaiach ist weiter auf Kurs. Wer FC Trofaiach besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte Trofaiach. FC Trofaiach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Trofaiach neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Die Abwehr ist die Achillesferse vom ESV Knittelfeld

ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Nord. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Mit erschreckenden 34 Gegentoren stellt ESV Knittelfeld die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Knittelfeld alles andere als positiv.

Nach dem neunten Spiel in Folge ohne Dreier verliert ESV Knittelfeld im Klassement weiter an Boden. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Trofaiach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am nächsten Freitag reist FC Trofaiach zu EKRO Tus Krieglach-Fußball, zeitgleich empfängt Knittelfeld SV Rottenmann.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, sportlicher Leiter Trofaiach:

"Das war der siebte Streich in Folge. Der FC Trofaiach marschiert weiter in Richtung Herbstmeistertitel. Heute konnten unsere Jungs gegen Knittelfeld einen ungefährdeten 5:0 Sieg feiern und damit die Tabellenführung beibehalten. Wiedermals konnte unsere Heimstärke unter Beweis gestellt werden. Sieben Spiele, davon sechs Siege und nur ein Unentschieden ist eine beachtliche Bilanz."

Oberliga Nord: FC Trofaiach – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 5:0 (2:0)

93 Samuel Magerl 5:0

90 Jakob Moritz 4:0

52 Samuel Magerl 3:0

19 Philipp Rabensteiner 2:0

8 Marcel Jauk 1:0

Startformationen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Marcel Jauk, Daniel Tragler, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Ferdauws Soltani

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Thomas Neumann, Niklas Gally, Manuel Spitzer, Siegfried Rasswalder - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz - Dejan Nikolic, Michael Wolf

by René Dretnik

Foto: FC Trofaiach/privat