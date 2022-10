Überraschung der Runde: Tus St. Peter/Kbg. bezwingt KSV Amateure

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 13:00

Nichts zu holen gab es für Kapfenberger SV Amateure bei Tus Raika St. Peter am Kammersberg. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 4:2. Mit breiter Brust war Kapfenberger SV Amateure zum Duell mit Tus St. Peter/Kbg. angetreten – der Spielverlauf ließ bei KSV Amateure jedoch Ernüchterung zurück. Der Aussenseiter setzte sich am Ende klar durch.

Coach Martin Hebenstreit ist mit St. Peter/Kbg. seit drei Spielen unbezwungen

Das Spiel stand auf hohem Niveau

Mit vollem Schwung und Elan starteten die Hausherren in die Partie. Bereits nach neun Minuten gabe Florian Brunner einen Warnschuss ab - der Ball landete aber in der Mauer. Der selbe Brunner machte es in der 19. MInute besser und brachte St. Peter/Kbg. in Führung. Er verwertete den Elfmeter ohne mit der Wimper zu zucken.

Jetzt wachten die Gäste auf - wurden immer gefährlicher und trafen in Minute 24 einmal nur den Pfosten. In Minute 26 erzielte die jungen Falken dann den Ausgleich. Jonas Thuerschweller traf für sein Team. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Nach dem Seitenwechsel machte Maximilian Kerschner in der 52. Minute das 2:1 von Kapfenberger SV Amateure perfekt - die Gäste lagen somit in Führung. Der Ausgleich von Tus Raika St. Peter am Kammersberg kam durch ein Eigentor von Thuerschweller zustande - er verlängerte einen Freistoß unglücklich ins eigene Tor.

Sandro Jost traf binnen zwei Minuten zweimal

Die Partie war jetzt wieder offen - jedoch war Sandro Jost mit dem Zwischenresultat nicht zufrieden. Mit einem schnellen Doppelpack (72./74.) schockte er die Gegner und stellte die 4:2 Führung her, welche bis zum Schluss Bestand hatte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Peter/Kbg. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Tus Raika St. Peter am Kammersberg verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und drei Niederlagen. Tus St. Peter/Kbg. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt Kapfenberger SV Amateure weiterhin den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für KSV Amateure bereits drei Spiele zurück.

St. Peter/Kbg. stellt sich am Mittwoch (14:00 Uhr) bei ASV Bad Mitterndorf vor, drei Tage später und zur selben Zeit empfängt Kapfenberger SV Amateure FC Pabst Alko Rb Obdach.

Stimme zum Spiel:

Heinz Kern, Co-Trainer St. Peter/Kbg.:

"Das war ein hart umkämpfter Sieg, dass auch anders ausgehen hätte können. Wir hatten schlussendlich den längeren Atem und haben aufgrund der letzten 25 Minuten verdient gewonnen. Die gesamte Mannschaft hat alles gegeben und mich sehr stolz gemacht, der Matchwinner war unser Torhüter Stefan Kobald."

Alexander "Mini" Lasselsberger, Trainer KSV-Amateure:

"Wir mussten ziemlich ersatzgeschwächt antreten und bereits nach zwanzig Minuten wechseln. Wir haben viele Eigenfehler gemacht. Wir konnten in den letzten zwanzig Minuten der ersten Hälfte zwar ein wenig gefangen und haben den Ausgleich erzielt. In der zweiten Hälfte musste Ersatztorhüter als Feldspieler ran, die Kräfte haben nachgelassen und der Gegner ist gegen Schluss hin immer stärker geworden. Ich hätte noch dringend wechseln müssen, der dezimierteKader ließ dies nicht aber nicht zu. Schlussendlich war die Niederlage verdient."

Oberliga Nord: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – Kapfenberger SV Amateure, 4:2 (1:1)

74 Sandro Jost 4:2

72 Sandro Jost 3:2

65 Eigentor durch Jonas Thuerschweller 2:2

52 Maximilian Kerschner 1:2

26 Jonas Thuerschweller 1:1

19 Florian Brunner 1:0

Startformationen:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Philipp Reicher, Johannes Schnedl, Daniel Berger - Mario Reif, Lukas Moser (K), Franz Stocker, Stefan Sigl, Florian Brunner - Sandro Jost, Christopher Brugger

Kapfenberger SV: Alexander Hofer, Maximilian Kerschner, Anel Mujkic, Davor Tomic, Oleksii Sakhnenko, Marcel Kopeinig, Dario Sekic, Sascha-Martin Fischl, Jonas Thürschweller (K), Julian Thomas Fauland, Stefan Duric

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller