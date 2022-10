Kindberg kommt gegen Bad Mitterndorf nicht über Remis hinaus

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 18:07

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ist Freitag nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen ASV Bad Mitterndorf hinausgekommen. Bad Mitterndorf zog sich gegen Kindberg-Mürzhofen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Ausgleichstor fiel aber erst in der Schlussphase. Bitter für Kindberg, denn man hätte mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an Leader Trofaiach herankommen können, nachdem der Herbstmeister gegen Krieglach überraschend den Kürzeren zog.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste spielen gut nach vorne. Kindberg hat Vorteile im Mittelfeld und es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe die die Mannen von Rene Pitter treffen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Hoppl sein Team in der 18. Minute - er trifft nach einer schönen Aktion und schnellem Umschalten. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Hoppl-Treffer reicht nicht für Kindberger Sieg

Im zweiten Durchgang steht Bad Mitterndorf höher und riskiert mehr. Das ergibt ein Übergewicht im Mittelfeld und mehr Ballbesitz. Vorerst vergeben die Gäste aber ihre Chancen und es schaut schon sehr nach einem Sieg der Kindberger aus. Diese könnten den Dreier auch gut brauchen im Kampf um den Aufstieg. Man verwaltet aber zu sehr und spielt die sich ergebenden Kontermöglichkeiten nicht gut zu Ende. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, treffen schließlich die Mitterndorfer: Tamas Lazok sicherte seiner Mannschaft nach einem Eckball und einer Unkonzentriertheit in der Kindberger Defensive kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 87. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen Kindberg-Mürz. und Mitterndorf mit einer Punkteteilung auseinander.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen geht mit nun 24 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. Mit beeindruckenden 40 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der Oberliga Nord, allerdings fand ASV Bad Mitterndorf diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Kindberg-Mürzhofen derzeit auf dem Konto.

Bad Mitterndorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nächsten Samstag (13:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Mitterndorf mit FC Trofaiach.

René Pitter (Trainer Kindberg-Mürzhofen): "Das Remis war ein Umfaller von uns. Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit bereits für uns entscheiden! Auch in der zweiten Halbzeit haben wir die Möglichkeiten, das Soiel zu entscheiden. Alles in allem war die Herbstsaison nicht ganz so, wie es eigentlich möglich gewesen wäre! Wir hatten einige Male die Chance ran zu kommen bzw. ganz Vorne zu sein! Aber dass wir das nicht geschafft haben, liegt alleine an uns!"

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ASV Bad Mitterndorf, 1:1 (1:0)

87 Tamas Lazok 1:1

18 Florian Hoppl 1:0

Startaufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Florian Berger - Tobias Prochazka, Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Daniel Penz, Michael Neuper (K) - Philip Bacher, Hartwig Seebacher, Tamas Lazok, Thomas Pliem, Adrian Leitner, Marko Brtan - Armin Flatscher