Ausgleich in der 94. Minute: Obdach holt Punkt in Murau

Details Montag, 20. März 2023 12:58

Der FC Obdach kam über ein 1:1-Unentschieden gegen den SVU Murau nicht hinaus. Die Murauer erwiesen sich gegen Obdach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: FC Pabst Alko Rb Obdach hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Die Stadtwerke Murau waren der Sponsor des Matchballs.

Christoph Lintschinger ballert Murau in Führung

Die Murauer verstärkt mit den Neuzugängen bzw. alten Bekannten Lukas Bencsics, Julian Brachmaier, Jarik Krainer, Christoph Lintschinger und Bastian Tanner begannen gut und aggressiv und fanden bereits in der 9. Minute die erste Tormöglichkeit durch Daniel Miedl vor. Mit vereinten Kräften konnten die Zirbenlandler retten. In der 26. Minute spielten die Murauer einen schönen Angriff über die Seite und Fabian Seichter wurde im Strafraum gelegt, den Elfmeter verwandelte Christoph Lintschinger sicher zur vielumjubelten 1:0 Führung. Die Murauer Hintermannschaft ließ nicht viel anbrennen, es dauerte bis zur 37. Minute, da hatten die Gäste eine gute Ausgleichsmöglichkeit, doch die Murauer Verteidigung konnte den guten Schuss vom Elfer blocken. Die Matchuhr zeigte auf die 40. Minute, Florian Sperl wurde herrlich im freien Raum angespielt, er lief alleine auf das Obdacher Tor zu und vollstreckte sicher ins lange Eck, leider wurde der Treffer wegen Abseits nicht gegeben und somit blieb es bei der knappen 1:0 Pausenführung.

Obdach mit dem Lastminute-Treffer

Mit Beginn der 2. Spielhälfte erhöhten die Gäste den Druck, die Murauer fielen bedingt durch einige verletzungsbedingte Ausfälle nach einer Stunde enorm zurück und der Druck der Obdacher wurde immer größer. Die Murauer kämpften jedoch aufopfernd und kamen in der 84. Minute zu einer tollen Chance auf den 2. Treffer nach einem Corner. Der Obdacher Schlussmann konnte mit einem super Reflex den Schuss von Florian Sperl aus kurzer Distanz zur Ecke abwehren. Die Gäste wollten unbedingt den Ausfleich und schnürten die Murauer regelrecht in der eigenen Spielhälte ein und die Murauer brachten den Ball kaum noch weg. In der 90. Minute gelang den Murauern jedoch ein Konter, drei SVU Kicker gegen nur einen Obdacher, doch aus der Großmöglichkeit wurde nichts, weil der Ball zu ungenau gespielt war. Daraufhin ließ der Schiri sechs Minuten nachspielen, in der 94. Minute gelang den Gästen der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Norbert Kokenszky. Nach einem Gestocher landete sein Flachschuss aus 10 m genau im Eck.

SVU Murau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus 14 Partien steht SVU Murau auf dem Abstiegsplatz. SVU Murau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Nord markierte weniger Treffer als SVU Murau. Zwei Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SVU Murau momentan auf dem Konto. SVU Murau ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

FC Pabst Alko Rb Obdach führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass FC Obdach bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Obdach derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist SVU Murau zu FC Trofaiach, zeitgleich empfängt FC Pabst Alko Rb Obdach ESV St. Michael.

Foto & Text: SV Murau

by: Roo

Oberliga Nord: SVU Murau – FC Pabst Alko Rb Obdach, 1:1 (1:0)

94 Norbert Imre Kokenszky 1:1

27 Christoph Lintschinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei