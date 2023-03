Krieglach kämpft sich nach 0:2 gegen Rottenmann zurück

Details Samstag, 25. März 2023 16:46

SV Rottenmann ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen EKRO Tus Krieglach-Fußball hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Krieglach mitnichten. Tus Krieglach kam gegen Rottenmann zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatte SV Rottenmann keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Krieglach findet besser ins Spiel und setzt den Gegner von Beginn an unter Druck. Allerdings will die Kugel nicht ins Eckige. Rottenmann macht es da besser. Die Gäste gehen aus dem Nichts durch Tim Jelenko in der 18. Minute in Führung. Richard Lukacs erhöht den Vorsprung von Rottenmann nach 30 Minuten auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Es geht bei unverändertem Stand mit einem 0:2 in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Krieglachern, die es noch einmal wissen wollen. Daniel Ellmeier war es, der in der 50. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Rottenmann unterbrachte. Kurz darauf die Top-Gelegenheit auf das 2:2, doch der Ball von Petry geht knapp am Tor vorbei. Die komfortable Halbzeitführung von Rottenmann hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Marcel Petry schoss den Ausgleich in der 83. Spielminute - er ist nach einem Eckball per Kopf zur Stelle. Damit haben die Krieglacher ein 0:2 aufgeholt und sind drauf und dran, das Spiel zu drehen.Es bleibt aber dabei. SV Rottenmann ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Tus Krieglach noch ein Unentschieden.

Krieglach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 36 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. EKRO Tus Krieglach-Fußball verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Nur einmal ging Tus Krieglach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Rottenmann in der Tabelle auf Platz fünf. Sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat SV Rottenmann derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Rottenmann. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Nächster Prüfstein für Krieglach ist Kapfenberger SV Amateure (Freitag, 18:30 Uhr). SV Rottenmann misst sich am selben Tag mit ATV Gabriel Irdning (19:00 Uhr).

Josef Seiser (Sportlicher Leiter Rottenmann): "Wie haben die erste Hälfte guten Fussball gespielt, den Gegner dominiert und verdient 2:0 geführt. Danach ist uns nach mehreren Verletzten leider völlig der Faden gerissen. Wir hoffen, dass der eine oder andere bis zum Derby wieder fit ist.“

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SV Rottenmann, 2:2 (0:2)

83 Marcel Petry 2:2

50 Daniel Ellmeier 1:2

30 Richard Lukacs 0:2

18 Tim Jelenko 0:1

