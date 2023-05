Knappe Angelegenheit: Kindberg-Mürzhofen gewinnt in St. Michael

Details Freitag, 19. Mai 2023 20:46

ESV St. Michael und FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen boten den 200 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Kindberg-Mürzhofen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel waren die Kontrahenten noch mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

St. Michael-Coach Hannes Haberl ärgert sich über den gegebenen Elfmeter

St. Michael wandelte binnen zwei Minuten ein 0:1 in ein 2:1 um

Bereits nach vier Minuten kamen die Hausherren durch Lukas Karner zu einer tollen Möglichkeit. Den ersten Treffer in der Partie schossen aber die Gäste: Jonas Sander markierte vor 200 Zuschauern die Führung für Kindberg-Mürz. (27.). Er verwertete eine Flanke von der rechten Seite genau in den Kasten. St. Michael brauchte den Ausgleich, aber die Führung von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen hatte bis zur Pause Bestand.

Im zweiten Durchgang schafften die Gastgeber das Kunsstück, die Partie binnen zwei Minuten zu drehen. Für das 1:1 von ESV St. Michael zeichnete Karner verantwortlich (52.). Bei seinem Freistoß war Kindberg-Mürzhofen-Goalie Mario Reissenegger ohne Chance. Marcel Gruber war es, der in der 54. Minute den Ball im Tor von Kindberg-Mürzhofen unterbrachte. In der 72. Minute hatten die Heimischen großes Glück - ein Schuss aus 30 Metern ließ die Latte erbeben.

In Minute 75 hatte André Posch eine tolle Chance vor den Beinen, er scheiterte aber am Torhüter der Gäste. Das wäre mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Vorentscheidung gewesen. Jetzt drückten die Auswärtigen und kamen auch zum Ausgleich, Manuel Trost verwertete einen, aus Sicht der Hausherren umstrittenen, Strafstoß und bejubelte das 2:2 (83.). Gefeierter Mann des Spiels war Sander, der den Gästen mit seinem Treffer in der 86. Minute den Vorsprung brachte. Jetzt war es um die Heimelf endgültig geschehen, am Ende verbuchte Kindberg-Mürzhofen gegen St. Michael einen Sieg.

So stehts um die Teams

Trotz der Schlappe behält ESV St. Michael den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, neun Remis und sieben Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 77 Treffern stellt Kindberg-Mürzhofen den besten Angriff der Oberliga Nord. 15 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Kindberg-Mürz. derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für St. Michael ist ASV Bad Mitterndorf (Freitag, 18:00 Uhr). Kindberg-Mürzhofen misst sich am selben Tag mit FC Hohenhaus Tenne Schladming (19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Hannes Haberl, Trainer St. Michael:

"Im Endeffekt war der Sieg für die Gegner nicht unverdient. Wir haben die erste Halbzeit total verschlafen, waren nicht in der Verfassung, in der wir sein wollten. Im zweiten Durchgang kamen wir dann besser ins Spiel, haben relativ schnell die beiden Tore gemacht. Wir haben das Spiel relativ offen gehalten, hatten dann noch eine Chance aufs 3:1. Ein sehr umstrittenener Elfmeter hat den Gästen zum Umschwung verholfen."

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit im Griff gehabt. Das einzige Manko war die Chancenauswertung - wir haben leider nur eins gemacht. Obwohl binnen zwei Minuten in Rückstand geraten haben wir nicht aufgesteckt und weiter gekämpft. Deshalb haben wir auch im Endeffekt verdient gewonnen. Nächste Woche freuen wir uns aufs große Finalspiel, am Freitag um 19 Uhr gegen den FC Schladming."

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 2:3 (0:1)

86 Jonas Sander 2:3

83 Manuel Trost 2:2

54 Marcel Gruber 2:1

52 Lukas Karner 1:1

27 Jonas Sander 0:1

Aufstellungen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Jan Schatzl, Lukas Karner - Michael Stadlober, Prachak Key Karner, Sascha Troger, Tobias Bracher, Tobias Breidler - Marcel Gruber (56. Posch, 79. Feiel)

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi (74. Gwandtner), Jakob Pinitsch (85. Katzenberger), Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander (90+1 Leitner)

