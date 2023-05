Kindberg nach Sieg in Spitzenspiel gegen Schladming neuer Leader

Details Samstag, 27. Mai 2023 14:22

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Kindberg-Mürzhofen. Der Spitzenreiter setzte sich mit einem 1:0 gegen FC Schladming durch. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Kindberg-Mürz. letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte. Kindberg überholt Schladming damit in der Tabelle und ist neuer Leader,





Keine Treffer vorerst

Das Spiel ist von Beginn an flott geführt. Es ergibt sich auch die eine oder Chance, es geht aber Torlos gzur Halbzeitpause in die Kabinen. Im zweiten Durchgang hat Schladming die Top-Chance per Elfer, doch der Goalie hält - übrigens auch den Nachschuss. Stefan Putzi brach für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Am Schluss schlug Kindberg-Mürzhofen Schladming mit 1:0.

Kindberg-Mürz. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.





Platz 2 für Schladming

Kurz vor Saisonende besetzt FC Hohenhaus Tenne Schladming mit 50 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Schladming bisher 16 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Schladming baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen stellt FC Hohenhaus Tenne Schladming mit 67 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Vor heimischem Publikum trifft Kindberg-Mürzhofen am nächsten Freitag auf SV Rottenmann, während FC Schladming am selben Tag ASV Bad Mitterndorf in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Es war das erwartet spiel auf Augenhöhe! Schladming hatte am Anfang die eine oder andere Halbchance! Im Laufe der Partie sind wir immer besser ins Soiel gekommen und waren auch überlegen. Ein Topspiel vor ca 700 Besuchern! Wir haben das Spiel knapp aber trotzdem verdient für uns entschieden!

Jetzt warten noch 2 ganz heiße Finalspiele auf uns!"

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 1:0 (0:0)

69 Stefan Putzi 1:0

