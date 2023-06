Schladming sichert sich mit mit knappem Sieg über Irdning in letzter Runde den Meistertitel

Details Freitag, 09. Juni 2023 22:13

FC Hohenhaus Tenne Schladming bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 2:1-Sieg. Die Überraschung blieb aus, sodass ATV Gabriel Irdning eine Niederlage kassierte. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit FC Schladming gefunden. Schladming überholt damit Kindberg-Mürzhofen in der Tabelle (2:2 gegen Mitterndorf) und jubelt über den Meistertitel.

Das Spiel beginnt munter. Beide Teams spielen nach vorne. Auch die Irdniner spielen munter nach vorne und finden auch die Top-Chance auf die Führung vor. Nach einer Flanke trifft Mayerhofer den Ball aber nur mit dem Knie und der Ball geht daneben. Kurz darauf wieder die Irdninger - der Goalie hält den starken Kopfball aber. Schladming macht es besser. Für das erste Tor sorgte Johannes Felsner. In der 32. Minute traf der Spieler des Tabellenprimus ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Schladminger nachlegen. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

In der zweiten Halbzeit startet Irdning wieder besser. Dieses Mal schockt man die Schladminger. In der 55. Minute erzielte Sebastian Schmid das 1:1 für ATV Irdning nach schöner Vorarbeit von Alexander Hofer. Damit ist wieder alles offen. Jetzt riskieren die Schladminger. Sie werfen alles nach vorne. Man braucht drei Punkte für den Aufstieg. Dass Schladming in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andre Unterberger, der in der 72. Minute per Kopf nach einem Freistoß zur Stelle war. In der Schlussphase stellt der Schiedsrichter noch einen Irdninger vom Platz. Am Ende punktete FC Hohenhaus Tenne Schladming dreifach bei Irdning.

ATV Gabriel Irdning ist in dieser Spielzeit mit einem blauen Auge davongekommen. Die Gastgeber schafften mit Platz 13 zwar den Klassenerhalt, insgesamt enttäuschte man jedoch. Die Leistung von ATV Irdning in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass Irdning auf das traurige Torverhältnis von 34:63 blickt. Zum Saisonabschluss weist ATV Gabriel Irdning lediglich sechs Siege vor, denen sechs Remis und 14 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird ATV Irdning alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann FC Schladming die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der Oberliga Nord feiern. Mit einem sehr guten Torverhältnis von 74:31 geht für Schladming eine erfolgreiche Saison zu Ende. Sowohl offensiv als auch defensiv wusste man zu überzeugen. Im gesamten Saisonverlauf holte FC Hohenhaus Tenne Schladming 18 Siege und zwei Remis und musste nur sechs Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Schladming, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Stimme zum Spiel:

Roland Kahr (Präsident Schladming): "Ich bin einfach nur überglücklich. Ich denke, dass wir verdient ganz oben stehen, auch wenn es noch einmal eng geworden ist und es uns Irdning heute sehr schwer gemacht hat."

Oberliga Nord: ATV Gabriel Irdning – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 1:2 (0:1)

72 Andre Unterberger 1:2

55 Sebastian Schmid 1:1

32 Johannes Felsner 0:1

