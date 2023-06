Nur 2:2 gegen Mitterndorf: Kindberg-Mürzhofen gibt in letztem Saisonspiel Meistertitel aus der Hand - jetzt Relegation

Details Montag, 12. Juni 2023 15:36

ASV Bad Mitterndorf und FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen trennten sich zum Saisonausklang mit einem 2:2-Remis. Bad Mitterndorf stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen. Kindberg gibt den Meistertitel damit in letzter Sekunde noch aus der Hand, nachdem man als Erster in die letzte Runde gegangen war. Jetzt geht es für die Mürztaler in die Relegation, wo man gegen Bruck ran muss.

Blitzstart von Kindberg

Dabei beginnt die Partie ganz nach Wunsch der Gäste: Mitterndorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Manuel Trost das schnelle 1:0 für Kindberg-Mürzhofen erzielte. Wenig später behauptete sich Kindberg-Mürz. gegen die Hintermannschaft von ASV Bad Mitterndorf. Neuer Spielstand: 2:0 (18.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Christoph Gassner mit dem 1:2 für Bad Mitterndorf zur Stelle (41.). Zur Pause war FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Mateo Damis mit seinem Treffer aus der 88. Minute verantwortlich. Am Schluss sicherte sich Mitterndorf gegen Kindberg-Mürzhofen einen Zähler.

ASV Bad Mitterndorf steht zum Abschluss der Saison auf dem siebten Tabellenplatz. Auf die eigene Defensive konnte sich das Heimteam in dieser Saison verlassen, was die lediglich 39 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Im gesamten Saisonverlauf holte Bad Mitterndorf sieben Siege und zwölf Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen. Die letzten Auftritte von Mitterndorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Über weite Strecken der Saison zeigte Kindberg-Mürzhofen. große Qualität. Für den direkten Aufstieg reichte es allerdings nicht. 87 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der Oberliga Nord. Zum Saisonende hat FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen 17 Siege, fünf Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Kindberg-Mürzhofen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter (Trainer Kindberg): "Am Freitag war es so, dass wir nur verlieren konnten, was uns leider auch passiert ist und wir die Meisterschaft im letzten Spiel noch hergegeben haben! Jetzt haben wir zwei Bonusspiele, wo wir nur gewinnen können! Egal was auch dabei raus kommt, es war eine top gespielte Meisterschaft von uns! Man darf nicht vergessen, wir waren nach der ersten Frühjahrsrunde schon 8 Punkte hinten und haben im Frühjahr dennoch 31 Punkte gemacht!"

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 2:2 (1:2)

88 Mateo Damis 2:2

41 Christoph Gassner 1:2

18 Peter Fruehwirth 0:2

9 Manuel Trost 0:1

