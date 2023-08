Last-Minute-Tor: Trainersohn rettet den Mürzzuschlager Punkt gegen Thörl

Details Sonntag, 06. August 2023 11:29

Im ersten Ligaspiel der neuen Saison trennte sich ESV Sparkasse Mürzzuschlag von SV AquaFux Thörl mit einem Remis. Der Aufsteiger hätte sich aber mehr verdient gehabt - vergab in den letzten 25 Minuten eine Vielzahl an Chancen. So lautete das Ergebnis am Ende 1:1 - für beide Mannschaften ein zufriedenstellendes Resultat.

200 Besucher sahen eine torarme erste Halbzeit

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab - Chancen waren Mangelware - Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis SV Thörl in Minute 68 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Nach einem Eckball köpfte der zuvor eingewechselte Patrick Lütter die Kugel ins Tor. Andreas Kriegl hätte in der 70. Minute den Sack zumachen können - er scheiterte an Heimgoalie Stefan Pirker und es blieb beim 0:1.

Die Hausherren wurden jetzt munter und drückten voll auf die Tube - produzierten Chancen im Minutentakt. Innenverteidiger Tobias Prochazka war kaum zu halten und kam zu vier tollen Möglichkeiten: Er zimmerte einen Volleschuss an die Kreuzlatte, köpfte einmal nur an die Stange und zweimal wurden seine Versuche vom überragenden Thörler Schlussmann Nicola Pichelbauer vereitelt.

Nicola Pichelbauer bestach durch unglaubliche Paraden - er brachte die Heimischen zum Verzweifeln

Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Mürzzuschlag dennoch: Trainersohn Dominik Taferner, erst im Sommer vom SC St. Barbara ins Team gestoßen, übernahm am 16er die Kugel, tanzte zwei Gegenspieler aus und marschierte in den Strafraum. Danach zog er mustergültig vom Fünfer ab und es klingelte im Kasten. Nach dem Ausgleich freuten sich beide Teams über den Punkt. Der ESV Mürzzuschlag ist zum Saisonauftakt mit einem Unentschieden gestartet und teilte sich die Punkte mit SV AquaFux Thörl.

Der ESV Mürzzuschlag gastiert am Freitag um 19 Uhr beim FC Kindberg-Mürzhofen, der SV Thörl empfängt um 19 Uhr den ESV St. Michael.

Stimmen zum Spiel:

Kurt Taferner, Trainer ESV Mürzzuschlag:

"Wir hatten viele hochkarätige Chancen, hätten locker fünf Tore schießen können. Obwohl der Ausgleich sehr spät gefallen ist, war der Punkt mehr als verdient. Der Gästetormann war überragend und konnte leider nur einmal bezwungen."

Herbert Ebner, Trainer Thörl:

"Das Ergebnis war gereicht. Bis zur 70. Minute war es ausgeglichen, wir hätten den Sack früher zumachen können. In den letzten zwanzig Minuten hat Mürzzuschlag alles nach vor geworfen, relativ viele Chancen vergeben. Das späte Tor war zwar bitter für uns, schlussendlich aber verdient."

Oberliga Nord: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – SV AquaFux Thörl, 1:1 (0:0)

95 Dominik Taferner 1:1

68 Patrick Luetter 0:1

Aufstellungen:

Mürzzuschlag ESV: Stefan Pirker, Tobias Breidler, Tobias Prochazka, Dominik Kotzegger, Simon Schutting, Julian Krenn (70. Purgstaller), Andre Grafeneder (K), Markus Ertl, Michael Lechner, Karlo Krajinovic (80. Kräutler), Dominik Taferner

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner (72. Trink) - Srdan Krpic (59. Lütter), Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Fabio Untergrabner, Julian Stabelhofer - Pascal Baumgartner (72. Ofner), Andreas Kriegl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

