Erster Saisonsieg: Rottenmann holt drei Punkte in St. Peter-Freienstein

Nach einer torlosen ersten Hälfte drehte Rottenmann im zweiten Durchganga auf und holte den ersten Saisonsieg gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein durch einen 3:0-Erfolg.

Alois Valtan holt mit seinem FC Rottenmann den ersten Saisonsieg

Torlose erste Halbzeit

Die Gäste aus Rottenmann taten sich in den ersten 45 Minuten sehr schwer. Die Hausherren machten die Räume dicht und zogen sich in die eigene Hälfte zurück. Chancen blieben deshalb aus - zur Pause stand es noch 0:0. In der 55. Minute ging es schließlich bergab für SC Pürcher St.Peter-Freienstein, als man in Person von Christian Niederl einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Die Gäste hatten jetzt mehr Platz, nutzten diesen auch gut aus und drückten voll auf die Tube. Zwei Stangenschüsse waren das Resultat dieser Drangphase.

Der Ausschluss der Gegner war der Taschenöffner Alois Valtan, Rottenmann-Trainer

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Rok Straus mit seinem Treffer für Rottenmann die turbulente Schlussphase einläutete (75.). Nach einem Eckball gewann er den zweiten Ball und versenkte diesen im Netz. David Lugonjic - von der Innenverteidigung nach vorne gezogen - erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 84 Minuten auf 2:0. Nach einem sehenswerten Zuspiel von Patrick Maier - er düpierte zwei Gegenspieler - drückte er den Ball über die Linie.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Tim Jelenko für einen Treffer sorgte (93.). Auch das letzte Tor des Spiels war schön herausgespielt. Letzten Endes holte SV Rottenmann gegen SC St.Peter-Freienstein drei Zähler.

Wie geht es mit den Teams weiter?

SC St.Peter-Freienstein tritt das nächste Mal am 19.08.2023, bei FC Pabst Alko RB Obdach an. Das nächste Spiel von SV Rottenmann steigt am 18.08. um 19 Uhr, wenn man den SC Geomix Liezen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Alois Valtan, Trainer Rottenmann:

"Das war eine gute Reaktion der Mannschaft und ein verdienter Sieg."

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – SV Rottenmann, 0:3 (0:0)

93 Tim Jelenko 0:3

84 David Lugonjic 0:2

75 Rok Straus 0:1

Aufstellungen:

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Marco Huber (K), Neko Cananaro (72. Moritz) - Marvin Auffinger, Christian Niederl, Ahmed Al Mohamed, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Ardian Berisha, Bana Camara (82. Pribeagu)

SV Rottenmann: Viktor Plamenov Ganchev - Thierry Kapila Mukuta, Adam Jolic (K), Niki Oreskovic (87. Tröllnög), David Lugonjic - Patrick Maier, Matic Crnic (67. Jelenko), Rok Straus, Gabor Darabont, Timotej Dodlek - Richard Lukacs (67. Dancevic)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

